Oscar Filho faz show com entrada gratuita em festival de humor no ES

Humorista Oscar Filho durante estreia de "Alto-Biografia Não Autorizada", no Teatro Itália, em São Paulo, em 2020 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Neste final de semana, grandes nomes da comédia prometem arrancar boas risadas no evento "O Mestre da Comédia", no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Nesta sexta-feira (19) e sábado (20), Haeckel Ferreira, Guiherme Lud, Bruno Abreu, Klebson Carrera e Diogo Rosa se revezam no palco. Já no domingo (21), quem se apresenta é o comediante Oscar Filho. Toda a programação é de graça para o público.

Em conversa com a equipe de HZ, o humorista contou que está animado com a oportunidade de trazer o show “Alto - Biografia Não Autorizada” para um evento com entrada gratuita. "Quem trabalha com bilheteria sabe que é um tipo de público. Quando você faz de graça, é legal porque você pode oferecer o seu trabalho da forma mais democrática possível. A pessoa que paga o ingresso necessariamente te conhece. Quando tem um evento como esse, o espectador tem a possibilidade de se surpreender", falou.

Entre os temas que viram "piada" no palco, Oscar trata de relacionamentos, família e carreira. Tudo retirado do livro "Autobiografia Não Autorizada", lançado em 2014, como o dia em que descobriu o significado de um dos trechos da música Ragatanga, do grupo Rouge. "É baseado no livro que basicamente é uma biografia das coisas mais absurdas e bizarras que aconteceram na minha vida. Não tem nenhuma história séria, só idiotice que eu fiz", detalhou.

Sem pretensão de ensinar grandes lições sobre a vida, o stand-up de pouco mais de uma hora conta com um diferencial: para fazer jus a uma contação de história, o show é narrado por ninguém menos que Cid Moreira, amigo de Instagram de Oscar Filho, como o próprio humorista descreve. A maior dificuldade mesmo em tirar as histórias do papel, segundo o artista, foi ficar fiel aos detalhes apenas usando do humor físico.

"Tem muita história que eu nunca tinha levado para o palco porque tem uma diferença entre fazer stand-up e escrever uma história de forma literária. Você pode ser mais detalhista nas histórias. No palco, eu posso transformar isso em humor físico, por exemplo. Mas tem coisas que funcionam melhor no palco e coisas que funcionam melhor no papel", contou.

RELAÇÃO COM O HUMOR

Reconhecido como um dos maiores nomes do movimento stand-up comedy no Brasil, Oscar Filho subiu aos palcos pela primeira vez em 2008, com o show "Putz Grill", que ficou em cartaz por 11 anos. Entre essas apresentações, fez parte do programa televisivo CQC e se apresentou em festivais e shows em grupo, além de ter feito participações em produções audiovisuais.

A montagem "Alto - Biografia Não Autorizada" é seu segundo solo e estreou em 2020, uma semana antes da pandemia da Covid-19 exigir isolamento social. O ano de 2023, então, marca o lançamento oficial da sua turnê. Com um currículo extenso, Oscar Filho compartilha em sua biografia que entendeu o que era humor bem antes de saber o que era stand-up.

O primeiro riso que arrancou de alguém foi aos 4 anos, quando fez graça e conseguiu apartar uma briga dos pais. O primeiro aplauso veio aos 11 anos, quando uma professora negociou seu silêncio na aula em troca de alguns minutos para se apresentar. Com o passar do tempo, ele foi entendendo como equilibrar sua personalidade engraçada, suas inspirações e trabalhar, de fato, com a comédia.

"Quando eu era criança, o humor se confundia mais com a minha personalidade. Conforme o tempo foi passando, eu soube canalizar melhor para me conhecer mesmo. Quando eu era criança, adolescente, eu era mais engraçado o tempo todo porque eu não trabalhava nisso. Eu queria ter atenção o tempo todo. Você vai ficando mais velho, vai amadurecendo e o teu trabalho até acaba melhorando quando você foca numa coisa", contou.

Hoje, aos 44 anos, o humorista compartilha, aos risos, que não se tornou quem imaginava que seria, mas que não poderia estar mais feliz com o caminho que traçou.

"Quando eu tinha 13 anos, comecei a fazer teatro e decidi que queria fazer isso para o resto da vida. Mas o que eu comecei naquela idade não é o que eu faço hoje, o que não quer dizer que eu não seja feliz ou realizado. Aconteceram coisas na minha vida que eu nem imaginava que poderiam acontecer. Se tivesse seguido com os planos, eu teria perdido as coisas maravilhosas que a comédia trouxe até mim e que me fizeram ter reconhecimento. No meu caso, não ter um foco me ajudou a abraçar o que apareceu para mim. Não sou nada daquilo que eu imaginei que seria", finalizou.

Eu ouso dizer que todo humorista vai atrás de problema justamente para contar em cima do palco. Todo humorista de stand-up, quando vê um problema, vai atrás porque vai gerar uma boa história. Mais do que ver a vida com bom humor, é uma necessidade quase que orgânica. Se eu tenho um caminho fácil e um difícil, eu vou pelo difícil

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