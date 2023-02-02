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'Masterchef': Rodrigo Oliveira, do Mocotó, substituirá o jurado Henrique Fogaça

Competição culinária tem estreia prevista para maio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:34

Rodrigo Oliveira irá substituir temporariamente Henrique Fogaça no MasterChef Brasil
Rodrigo Oliveira irá substituir temporariamente Henrique Fogaça no MasterChef Brasil Crédito: Instagram/@rodrigomocoto e @henrique_fogaca74
A Band anunciou nesta quinta-feira, 2, que Rodrigo Oliveira irá substituir temporariamente Henrique Fogaça no MasterChef Brasil. A décima temporada da competição culinária está prevista para estrear na TV no mês de maio. Fogaça irá se afastar do programa por questões pessoais, mas retornará para as outras duas edições deste ano: MasterChef Profissionais e MasterChef+.
O premiado chef do restaurante Mocotó, de São Paulo, comemorou a novidade: "nunca pensei em ocupar a posição de jurado. É um prazer estar com amigos tão queridos e talentosos apresentando um dos programas mais amados da TV brasileira. Com certeza é um dos maiores desafios de que já participei, mas também sinto que, de alguma forma, darei voz pra toda pessoa de origem nordestina e periférica como eu", disse.
"Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta", comentou Henrique Fogaça sobre a saída temporária.

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