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Repouso

Lulu Santos já está em casa após ser hospitalizado para tratar quadro viral

Apesar de ter recebido alta na terça (6), ele precisará ficar de repouso, motivo pelo qual shows em Campina Grande e João Pessoa serão remarcados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 09:08

Lulu Santos é diagnosticado com dengue
Lulu Santos já está em casa após ter sido internado para tratar um quadro viral. Crédito: Reprodução/Instagram/@lulusantosoficial/@clebson.teixeira
Lulu Santos já está em casa após ter sido internado para tratar um quadro viral. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.
Apesar de ter recebido alta na terça (6), ele precisará ficar de repouso, motivo pelo qual shows em Campina Grande e João Pessoa serão remarcados.
O cantor passou mal na semana passada. Após uma bateria de exames, os médicos optaram por uma internação para averiguar melhor o seu estado de saúde. O intérprete de "Toda Forma de Amor" e "Tempos Modernos" apresentou um quadro viral compatível com os sintomas da dengue.
Essa não é a primeira vez que Lulu precisou ser internado neste ano. Em junho, o cantor precisou ser internado após ser diagnosticado com influenza A, gastroenterite aguda e dengue. Na época ele também teve que cancelar várias apresentações da turnê "Barítono".

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