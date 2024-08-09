Lulu Santos já está em casa após ser hospitalizado para tratar quadro viral

Lulu Santos já está em casa após ter sido internado para tratar um quadro viral. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.
Apesar de ter recebido alta na terça (6), ele precisará ficar de repouso, motivo pelo qual shows em Campina Grande e João Pessoa serão remarcados.
O cantor passou mal na semana passada. Após uma bateria de exames, os médicos optaram por uma internação para averiguar melhor o seu estado de saúde. O intérprete de "Toda Forma de Amor" e "Tempos Modernos" apresentou um quadro viral compatível com os sintomas da dengue.
Essa não é a primeira vez que Lulu precisou ser internado neste ano. Em junho, o cantor precisou ser internado após ser diagnosticado com influenza A, gastroenterite aguda e dengue. Na época ele também teve que cancelar várias apresentações da turnê "Barítono".