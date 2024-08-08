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Fernanda Montenegro e Susana Vieira dizem que não devem voltar a fazer novelas

Fernanda Montenegro e Susana Vieira afirmam que não devem voltar a fazer novelas.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 18:03

Atriz Fernanda Montenegro protagoniza 'Vitória', último filme de Breno Silveira
Atriz Fernanda Montenegro protagoniza 'Vitória', último filme de Breno Silveira Crédito: Suzanna Tierie/Divulgação
Fernanda Montenegro e Susana Vieira afirmam que não devem voltar a fazer novelas. "Eu acho que não. Eu digo com tristeza, mas eu acho que não. Parece que não está nos planos deles", disse Susana Vieira, em referência à TV Globo.
O último papel da atriz na emissora foi no ano passado, na novela "Terra e Paixão", na qual ela fez uma participação especial.
Susana Vieira compartilha registro da gravação de cenas externas noturnas de sua personagem Cândida, de 'Terra e Paixão'
Susana Vieira compartilha registro da gravação de cenas externas noturnas de sua personagem Cândida, de 'Terra e Paixão' Crédito: Instagram/@susanavieiraoficial
"No meu caso, não é que não esteja nos planos, mas eu não quero", disse Fernanda, cuja última novela foi "A Dona do Pedaço", de 2019. "Eu quero palco, de onde eu nunca saí. Eu nunca saí do palco. Eu nem sei como eu aguentava fazer teatro, televisão e, às vezes, cinema."
As declarações aconteceram durante o lançamento de "O Lado B de Boni", livro de memórias de Boni, ex-diretor da TV Globo.
A atriz esteve em cartaz recentemente com a peça "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir". Os 20 espetáculos no Sesc 14 Bis levaram 10 mil pessoas ao Teatro Raul Cortez, que fica dentro da unidade.
A temporada terminou em julho após semanas com ingressos esgotados e o público da capital paulista em filas de espera para tentar assistir à artista veterana.
No dia 18 deste mês, a atriz fará uma apresentação gratuita do espetáculo no auditório do Parque Ibirapuera, com transmissão ao vivo para a parte externa.

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