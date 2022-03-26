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Lilian Ribeiro volta a GloboNews após retirar nódulos da mama

"Vocês adivinham quem volta a trabalhar hoje?", escreveu a jornalista no Twitter, que retornou à emissora neste final de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:20

A jornalista Lilian Ribeiro retirou nódulos da mama
A jornalista Lilian Ribeiro retirou nódulos da mama Crédito: Reprodução/Instagram @lilianribeiroof
A apresentadora Lilian Ribeiro anunciou neste sábado (26) que está de volta ao trabalho na GloboNews. A volta ocorre cerca de um mês após a jornalista ter sido operada para retirar nódulos no seio. "Vocês adivinham quem volta a trabalhar hoje??? Hein?? Bom dia!", escreveu no Twitter.
A apresentadora foi diagnosticada com um câncer de mama em outubro de 2021. À época, após alguns dias fora do ar, Lilian apareceu ao vivo na emissora com um lenço na cabeça.
"Você deve ter reparado, né? Estou com o visual um pouquinho diferente", comentou. "E eu quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, estou me cuidando", disse.

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Neste sábado, no Instagram, ela postou um vídeo de um café sendo passado na máquina com a frase "Bora sair do casulo" ao som da música "Beautiful Day", da banda U2.
A postagem de Lilian rendeu comentários de diversos famosos, inclusive de Reinaldo Gottino, que foi internado às pressas essa semana. "Que boa notícia", escreveu o apresentador da Record.

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