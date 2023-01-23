Key Alves mostra tatuagem que fez para Rodrigo Mussi; ele diz que só a viu uma vez

Tatuagem de Key Alves em homenagem a Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução

O encontro com Rodrigo Mussi, do BBB 22, ficou marcado em Key Alves. Literalmente. A sister do BBB 23 mostrou no programa uma tatuagem no pulso que fez em homenagem a ele, após o grave acidente que Rodrigo sofreu no ano passado.

Durante uma conversa com alguns participantes, Key disse que estava com Rodrigo na noite em que ele se acidentou. Os dois se encontraram depois que Mussi saiu do Estádio do Morumbi para assistir à final do jogo do São Paulo.

Nesta segunda-feira (23), Rodrigo participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta" e disse que já sabia da tatuagem, mas que viu Key apenas uma vez - e adiantou que não está torcendo para a sister.

"Nos vimos uma vez só, mas conversamos por redes sociais depois do acidente. Ela é uma jogadora, gosta de desafio então com certeza está pensando no prêmio", disse. Questionado por Patrícia sobre a torcida, Rodrigo afirmou que gosta de Fred e Larissa.