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BBB 23

Key Alves mostra tatuagem que fez para Rodrigo Mussi; ele diz que só a viu uma vez

Empresário estava com jogadora de vôlei na noite de acidente. Ele disse, no programa "Encontro com Patrícia Poeta", que não torce para ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 16:05

Tatuagem de Key Alves em homenagem a Rodrigo Mussi
Tatuagem de Key Alves em homenagem a Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução
O encontro com Rodrigo Mussi, do BBB 22, ficou marcado em Key Alves. Literalmente. A sister do BBB 23 mostrou no programa uma tatuagem no pulso que fez em homenagem a ele, após o grave acidente que Rodrigo sofreu no ano passado.
Durante uma conversa com alguns participantes, Key disse que estava com Rodrigo na noite em que ele se acidentou. Os dois se encontraram depois que Mussi saiu do Estádio do Morumbi para assistir à final do jogo do São Paulo.
Nesta segunda-feira (23), Rodrigo participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta" e disse que já sabia da tatuagem, mas que viu Key apenas uma vez - e adiantou que não está torcendo para a sister.
"Nos vimos uma vez só, mas conversamos por redes sociais depois do acidente. Ela é uma jogadora, gosta de desafio então com certeza está pensando no prêmio", disse. Questionado por Patrícia sobre a torcida, Rodrigo afirmou que gosta de Fred e Larissa.
"O Fred eu gosto bastante porque ele é carismático demais. E a Larissa, não é questão de torcida, ela faz a gente torcer por ela por ser tão inteligente no jogo", falou.

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