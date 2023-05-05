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Talento

Jovem chama atenção tocando piano em shoppings e hospital do ES

Hellinho Martins começou na música aos 14 anos e, atualmente, toca voluntariamente em Vila Velha, Vitória e Serra
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 15:45

No Shopping Boulevard, em Vila Velha, Hellinho Martins mostra seu talento com o piano
No Shopping Boulevard, em Vila Velha, Hellinho Martins mostra seu talento com o piano Crédito: Instagram/@hellinho__martins__2023
Um jovem tem chamado a atenção de quem frequenta o Boulevard Shopping Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica. No horário de almoço, Hellinho Martins aproveita o tempo livre e se arrisca a tirar umas notas no piano disponível próximo à Praça de Alimentação. Tirar umas notas é até errado dizer pois ele encanta a todos com seu talento nato tocando no instrumento músicas da MPB, bossa nova e até rock. Desde 2019, esse é o local que o pianista bate ponto todos os dias. E alguns vídeos têm chamado a atenção do público e rendendo elogios ao morador de Ponta da Fruta, também em Vila Velha.
Em conversa com 'HZ', Hellinho contou que aprendeu a cantar e a tocar alguns instrumentos sozinho, sem que ninguém ensinasse. Neto de sanfoneiro, ele acredita que o talento do avô o fez sonhar em tocar piano, o que só conseguiu aos 28 anos de idade, quando descobriu que tinha ouvido absoluto para o instrumento.
Sem piano próprio, Hellinho também toca, atualmente, no Shopping Vitória e no Hospital Vitória Apart, na Serra. Para ele, ver a recepção do público faz o esforço voluntário valer a pena.
A música para mim é expressão de arte, de sentimento. É o meu maior prazer saber que Deus me emprestou esse dom para levar alegria às pessoas

HISTÓRIA COM A MÚSICA

Natural de Itaperuna, no Rio de Janeiro, Wellinton de Souza Martins — ou Hellinho Martins — tem 42 anos e começou a se interessar pelo universo musical ainda criança. Aos 14, quando se mudou para Viana e começou a trabalhar com o pai em uma fazenda, reservava o tempo livre para participar do coral da igreja que frequentava e se aventurar sozinho nos instrumentos. Com 16 anos, já dominava cavaquinho, violão e baixo.
A primeira oportunidade de aperfeiçoar as técnicas veio aos 18 anos com um curso livre de canto popular na Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES). A experiência foi só para confirmar o que já aprendia ouvindo e repetindo porque o foco, mesmo, era aprender a tocar piano.
Mesmo com o sonho, a afinidade com instrumento só foi confirmada 10 anos depois, quando descobriu que tinha ouvido absoluto. Aos 28, aprendeu os sucessos "Oceano" de Djavan e "Sei que Vou Te Amar" de Vinicius de Moraes, só de ouvido, e, naquela mesma época, ganhou uma bolsa em um conservatório de música de Itaperuna para estudar partitura.
Em 2014, Hellinho se mudou para Itaperuna para trabalhar como pianista em um hotel e para a prefeitura, mas retornou à Grande Vitória, em 2019. Naquele ano, passeou pelo Shopping Boulevard com um amigo e viu o piano disponível. Resolveu "dar uma palinha" e tocou Bohemian Rhapsody, do Queen. Depois da primeira música, tocou mais cinco e percebeu que era daquilo que queria viver.
"Eu já venho ao Shopping Boulevard há mais de três anos. Quase todo dia estou tocando aqui no horário de almoço. Toco MPB e Bossa Nova, pop rock e alguns rocks no piano. Além de divulgar meu trabalho, é uma forma também de expressar o meu dom e levar a música ao público", contou.
Hoje, desempregado, Hellinho atua nos dois shoppings e no hospital mas sonha com a oportunidade de viver da música, seja dando aulas de canto e violão ou sendo contratado para tocar em eventos.
"A música me tirou da depressão. Quando eu toco, é como seu eu desligasse do mundo. Não importa se eu tocar para três ou mil pessoas, para mim não é a quantidade, é saber que a música está alcançando as pessoas. Sempre quis ser pianista", contou.

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