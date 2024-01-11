João Hadad joga cinzas de Luana Andrade do Convento da Penha, em Vila Velha

O influenciador digital João Hadad, ex-noivo de Luana Andrade, registrou o momento em que jogou as cinzas da modelo no Convento da Penha, em Vila Velha. O capixaba também se declarou: "Vou te levar comigo pra sempre". Luana Andrade morreu, em novembro de 2023, após sofrer quatro paradas respiratórias durante um procedimento de lipoaspiração na coxa, próximo à região do joelho.
Ele ressaltou que o local era o lugar que a namorada mais gostava. Alguns membros da família também participaram do momento. "Voltamos no convento. Lugar que você mais gostava. Sempre que estava aqui no Espírito Santos fazia questão de passar todos os dias, nem que fosse 10 minutinhos, para agradecer", escreveu na legenda da foto.
João compartilhou o vídeo onde aparece jogando as cinzas de Luana no ar. "Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Vou te levar comigo para sempre. Cada lugarzinho que você amava, eu te levarei, linda!", escreveu João na legenda.