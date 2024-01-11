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Televisão

Fabiula Nascimento anuncia saída da Globo após 14 anos

Atriz anunciou sua saída da emissora após 14 anos. Em um post em uma rede social, a artista destacou que é um "até breve"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 15:43

A atriz Fabiula Nascimento anunciou a saída da Globo após 14 anos. Em um post em uma rede social, a artista destacou que é um "até breve".
A atriz escreveu em um post no Instagram para falar sobre a sua saída da Globo. "Seu Globo, Dona Glô, Jaquinho, CC3, estúdio/casa, camarinhu? Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!!", começou ela.
Ela continuou: "Vivi um sonho que nunca imaginei: Fiz sete novelas, séries, filmes e participações em programas de alta qualidade artística".
A atriz Fabiula Nascimento
A atriz Fabiula Nascimento  Crédito: Reprodução/Instagram
Ela afirmou que só tem a agradecer por tantos anos trabalhando dentro da emissora. "Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho. Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada!".
De acordo, a saída da Globo não é uma despedida. "Isso não é um adeus, e sim um até breve! Toda a minha gratidão a essa empresa que me abraçou com tanto carinho. Obrigada! Mudamos o status do nosso relacionamento, mas o amor e o respeito continuam os mesmos", afirmou. 

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