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Pelo teto

BBB 24: Belo tem entrada triunfal e chega pelo alto na festa do reality

Na primeira festa do reality show, cantor entrou pelo teto do programa em aparelho e chegou a se desequilibrar.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 09:52

O cantor Belo chegou pelo alto na primeira festa do BBB 24
O cantor Belo chegou pelo alto na primeira festa do BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo
A primeira festa do BBB 24 começou por cima. O cantor Belo, de 49 anos, iniciou a noite de pagode, desta quarta (10), no teto do programa. Ele foi descendo por meio de um aparelho aos poucos para se juntar aos brothers e ao grupo brasiliense Menos é Mais.
A atração gerou suspense pois houve alguns momentos de desequilíbrio durante a aterrissagem do músico. Belo cantou um trecho da música "Tá Escrito", do Grupo Revelação, junto com o vocalista Duzão, 26, mas pareciam não estarem entrosados o suficiente.
Belo ensaiou uns passinhos em meio aos brothers e sisters ainda enquanto cantava. Apesar da entrada triunfal, ele cantou apenas essa e depois deixou o Menos é Mais comandar a pista. Além das duas atrações, Péricles também agitou a madrugada dos confinados.

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