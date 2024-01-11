BBB 24: Belo tem entrada triunfal e chega pelo alto na festa do reality

A atração gerou suspense pois houve alguns momentos de desequilíbrio durante a aterrissagem do músico. Belo cantou um trecho da música "Tá Escrito", do Grupo Revelação, junto com o vocalista Duzão, 26, mas pareciam não estarem entrosados o suficiente.

Belo ensaiou uns passinhos em meio aos brothers e sisters ainda enquanto cantava. Apesar da entrada triunfal, ele cantou apenas essa e depois deixou o Menos é Mais comandar a pista. Além das duas atrações, Péricles também agitou a madrugada dos confinados.