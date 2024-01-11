BBB 24: Belo tem entrada triunfal e chega pelo alto na festa do reality

A primeira festa do BBB 24 começou por cima. O cantor Belo, de 49 anos, iniciou a noite de pagode, desta quarta (10), no teto do programa. Ele foi descendo por meio de um aparelho aos poucos para se juntar aos brothers e ao grupo brasiliense Menos é Mais.
A atração gerou suspense pois houve alguns momentos de desequilíbrio durante a aterrissagem do músico. Belo cantou um trecho da música "Tá Escrito", do Grupo Revelação, junto com o vocalista Duzão, 26, mas pareciam não estarem entrosados o suficiente.
Belo ensaiou uns passinhos em meio aos brothers e sisters ainda enquanto cantava. Apesar da entrada triunfal, ele cantou apenas essa e depois deixou o Menos é Mais comandar a pista. Além das duas atrações, Péricles também agitou a madrugada dos confinados.