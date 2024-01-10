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Diversão na TV

BBB 24: Primeira festa do reality terá Menos é Mais, Soweto e Péricles

Em clima pré-carnavalesco, o pagode será o ritmo que vai embalar o evento que ocorre nesta quarta-feira (10)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 15:38

Péricles se apresenta nesta sexta (17), em Castelo, e no sábado (18), na Capital
Péricles é um dos convidados da primeira festa do BBB 24 Crédito: Divulgação
Ocorre nesta quarta-feira, 10, a primeira festa do BBB 24, e o pagode é o ritmo escolhido para as três atrações: o Grupo Soweto, com o cantor Belo; o cantor Péricles; e o grupo Menos é Mais, conhecido pelo hit Lapada Dela, de 2023.
Menos é Mais, composto por Duzão, Gustavo Goes, Jorge Farias, Paulinho Felix e Ramon Alvarenga, se apresenta pelo segundo ano consecutivo no programa. Confira um vídeo da apresentação do ano passado:
O Soweto também foi confirmado na atração, com a participação do cantor Belo nos vocais - a parceria, que teve início no ano passado, com a apresentação no Prêmio Multishow em novembro, segue agora em 2024, com a turnê especial dos 30 anos do grupo.
O cantor Péricles completa o trio musical que promete agitar a primeira noite de festa do BBB 24. O BBB vai ao ar na Globo depois da novela Terra e Paixão e pode ser visto também pelo streaming Globoplay.

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