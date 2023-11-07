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Luto

Morre Luana Andrade, influencer e namorada do capixaba João Hadad

Ex-Power Couple, Lu Andrade tinha 29 anos e morreu, segundo a assessoria, por complicações durante uma lipoaspiração

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 14:41

Morre Luana Andrade, influencer e namorada do capixaba João Haddad
Morre Lu Andrade, influencer e namorada do capixaba João Haddad Crédito: Instagram/Reprodução
A ex-Power Couple Luana Andrade morreu nesta terça-feira (7), aos 29 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital. Ao Uol, a MM Estratégia de Imagem informou que a causa da morte foram complicações durante uma lipoaspiração realizada num hospital de São Paulo.
Ao IG, um empresário da modelo explicou que ela teve quatro paradas cardíacas durante o procedimento estético. Numa delas, a assistente de palco do "Domingo Legal" (SBT) não resistiu e veio à falecer.
"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim. Luana não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo (SP). Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Ela participou ainda da 6º edição do reality 'Power Couple Brasil' e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023. O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares", diz o comunicado da emissora paulista.
Luana nascida em 21 de janeiro de 1994. A modelo ficou conhecida ao participar do reality Power Couple Brasil 6, da Record. No programa, Luana e o capixaba João Hadad protagonizaram algumas brigas e a modelo teve dificuldades para se enturmar com os outros casais participantes.
Além disso, Lu foi contratada recentemente como assistente de palco do SBT, após repercussão no reality show. A assistente também era dona de uma marca de roupas chamada LUKAND.

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