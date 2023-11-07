Morre Luana Andrade, influencer e namorada do capixaba João Hadad

Morre Lu Andrade, influencer e namorada do capixaba João Haddad Crédito: Instagram/Reprodução

A ex-Power Couple Luana Andrade morreu nesta terça-feira (7), aos 29 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital. Ao Uol, a MM Estratégia de Imagem informou que a causa da morte foram complicações durante uma lipoaspiração realizada num hospital de São Paulo.

Ao IG, um empresário da modelo explicou que ela teve quatro paradas cardíacas durante o procedimento estético. Numa delas, a assistente de palco do "Domingo Legal" (SBT) não resistiu e veio à falecer.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim. Luana não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo (SP). Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Ela participou ainda da 6º edição do reality 'Power Couple Brasil' e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023. O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares", diz o comunicado da emissora paulista.

Luana nascida em 21 de janeiro de 1994. A modelo ficou conhecida ao participar do reality Power Couple Brasil 6, da Record. No programa, Luana e o capixaba João Hadad protagonizaram algumas brigas e a modelo teve dificuldades para se enturmar com os outros casais participantes.