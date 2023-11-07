Fãs de Ludmilla ‘invadem’ perfil de Luana Piovani após crítica à cantora; entenda

Ludmilla causou polêmica ao "cantar" o hino nacional durante a Fórmula 1, em São Paulo Crédito: Instagram@ludmilla

A atriz Luana Piovani criticou a participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1, no último domingo, 5. Após ver uma suposta falha da cantora durante a execução do Hino Nacional, Piovani compartilhou o trecho do erro e escreveu “Vergonha alheia”.

Depois da publicação da atriz, fãs de Ludmilla lotaram o perfil de Piovani de comentários. Segundo a cantora, o que de fato aconteceu foram problemas técnicos e não foi um erro de sua parte. Com isso, em defesa de Ludmilla, internautas alegaram que Luana estaria espalhando “fake news”.

Luana Piovani criticou Ludmilla durante sua apresentação na Fórmula 1 Crédito: Instagram@Luapio