Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Fãs de Ludmilla ‘invadem’ perfil de Luana Piovani após crítica à cantora; entenda
Confusão

Fãs de Ludmilla ‘invadem’ perfil de Luana Piovani após crítica à cantora; entenda

Atriz chamou apresentação de Ludmilla de ‘vergonha alheia’ e recebeu comentários negativos de fãs da cantora; ‘Já pediu desculpas?’, escreveu um internauta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 11:11

Ludmilla causou polêmica ao
Ludmilla causou polêmica ao "cantar" o hino nacional durante a Fórmula 1, em São Paulo Crédito: Instagram@ludmilla
A atriz Luana Piovani criticou a participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1, no último domingo, 5. Após ver uma suposta falha da cantora durante a execução do Hino Nacional, Piovani compartilhou o trecho do erro e escreveu “Vergonha alheia”.
Depois da publicação da atriz, fãs de Ludmilla lotaram o perfil de Piovani de comentários. Segundo a cantora, o que de fato aconteceu foram problemas técnicos e não foi um erro de sua parte. Com isso, em defesa de Ludmilla, internautas alegaram que Luana estaria espalhando “fake news”.
Luana Piovani criticou Ludmilla durante sua apresentação na Fórmula 1
Luana Piovani criticou Ludmilla durante sua apresentação na Fórmula 1 Crédito: Instagram@Luapio
"Foi desnecessário, triste e deselegante", escreveu um internauta sobre a publicação de Piovani. "Já pediu desculpas para a Ludmilla por ter repostado uma notícia falsa?”, comentou outro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Band Esportes Ludmilla Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados