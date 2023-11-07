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Casa de Bruna Biancardi é invadida em Cotia, na Grande SP

Influenciadora e Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, não estavam presentes no local
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 13:55

Neymar e Bruna Biancardi postam as primeiras fotos de Mavie
Neymar e Bruna Biancardi posam com Mavie Crédito: Instagram/@neymar/@brunabiancardi
Uma casa da família de Bruna Biancardi, em Cotia, na Grande São Paulo, foi invadida na madrugada desta terça-feira, 7. A influenciadora, que deu à luz Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, não estava presente na ocasião.
O Estadão entrou em contato com a Prefeitura de Cotia e com a Guarda Municipal Civil, que apurou o caso. Em nota enviada ao jornal, eles confirmaram a invasão. "A ocorrência foi atendida, inicialmente, pela Guarda Civil Municipal (GCM). O caso foi encaminhado e registrado na Delegacia de Cotia que atuará no acompanhamento e investigação da ocorrência", escreveram em e-mail.
Conforme o R7, os pais de Bruna estavam no local e foram amarrados, mas não se feriram. Um dos suspeitos seria um morador do mesmo condomínio, que teria autorizado a entrada dos criminosos. Ele já foi preso pela GCM de Cotia.
Ainda segundo o R7, os suspeitos estavam armados e procuravam por Bruna e sua filha. O Estadão também tentou contato com a assessoria de Bruna, que ainda não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.

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