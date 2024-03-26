Integrantes do Molejo atualizam estado de saúde de Anderson Leonardo: 'Está na luta'

Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo Crédito: Reprodução/Redes Sociais @cantorandersonleonardo

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado na madrugada da última segunda-feira (25) devido a um agravo do câncer inguinal que trata desde 2022. Segundo o grupo anunciou em suas redes sociais, ele está em estado grave, mas outros músicos do 'Molejão' usaram as redes sociais para atualizar os fãs.

Claumirzinho Gomes, pandeirista da banda, disse que Anderson "está na luta". "Passei o dia todo no hospital", contou. "[Ele está] se recuperando, tentando junto com as orações de vocês sair dessa. Então, vamos continuar com as orações. Assim está bom demais e vai ficar", declarou.

"Ele segue firme no hospital", ressaltou o baterista Jimmy Batera. "Os médicos seguem os protocolos. A gente segue em orações. Quero agradecer desde já todos os fãs e amigos que estão em oração para que o Anderson possa recuperar sua saúde."

Entenda o caso

O câncer inguinal, que afeta a região do pênis e do ânus do cantor, foi descoberto em outubro de 2022. A doença de Anderson havia entrado em remissão em janeiro do ano passado. Em maio de 2023, ele retomou o tratamento.