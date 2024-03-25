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"Muita dor"

Anne Hathaway revela que perdeu bebê e fala sobre dificuldade para engravidar

Em entrevista, atriz revelou que teve aborto espontâneo em 2015 quando estava em cartaz com uma peça onde precisava interpretar uma cena de parto no teatro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2024 às 19:41

Anne Hathaway, atriz
Anne Hathaway, atriz Crédito: Reprodução / Redes Sociais @annehathaway
Anne Hathaway se abriu sobre sua árdua trajetória para se tornar mãe em entrevista à Vanity Fair. A atriz de 41 anos, que é mãe de Jonathan, de 8, e Jack, de 4, revelou que perdeu uma gestação em 2015 e que precisou lutar contra a infertilidade.
Em 2019, quando anunciou a gravidez de seu filho caçula nas redes sociais, ela escreveu uma mensagem endereçada às mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar.
"Para todo mundo que está passando pelo inferno da infertilidade e da luta pela concepção, por favor, saibam que não foi fácil em nenhuma das minhas gestações. Mandando amor extra para vocês", escreveu Anne na ocasião.
Na entrevista à Vanity Fair, ela destrinchou essa mensagem. "Passei por muita dor tentando engravidar", relatou ela. "Seria hipócrita postar uma foto grávida fingindo que foi tudo maravilhoso quando a história foi bem mais difícil que isso", disse.
A atriz então revelou que, em 2015, teve um aborto espontâneo. Na época, ela estava em cartaz em nova York com a peça "Grounded", em que fazia uma cena de parto.
"Da primeira vez, não deu certo para mim. Eu estava fazendo uma peça e tinha que dar à luz no palco todas as noites. Foi muito pesado esconder isso das pessoas enquanto eu estava lá no palco fingindo estar tudo bem", lembra.
"Quando finalmente consegui engravidar, estar do outro lado, quis dizer isso às outras mulheres. 'Você não precisa ser sempre graciosa. Eu te vejo e estou com você'", disse.
"É muito difícil querer muito uma coisa e ficar se perguntando o que você está fazendo de errado", desabafou Anne, que é casada desde 2012 com o ator Adam Shulman.

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