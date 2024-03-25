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Transmissão

Globo fecha acordo com patrocinador e vai transmitir show de Madonna no Rio

O show gratuito, na Praia de Copacabana, será totalmente bancado por um banco em uma agressiva campanha de marketing
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2024 às 14:55

Prefeito do Rio posta vídeo de Madonna em meio a rumores de show da cantora em Copacabana
Desde o início de março, a vinda de Madonna para o Brasil é ventilada nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
A Globo acertou nesta segunda-feira (25) a transmissão do show gratuito com a cantora Madonna, que vai acontecer no próximo dia 4 de maio, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
A exibição acontecerá em TV aberta, TV por assinatura via Multishow, seu canal de variedades, e streaming, via Globoplay. O acordo foi fechado com a marca Itaú, patrocinadora do show e responsável por trazer Madonna para o Brasil.
Ainda não se tem informações de quem apresentará o evento. A Globo não vai vender outras cotas de patrocínio, já que o acordo é exclusivo com o banco privado.
O F5 tinha antecipado as negociações na semana passada. Itaú e Globo têm relação estreita desde o início dos anos 1990. Só para se ter uma ideia, o banco privado é o patrocinador mais longevo das transmissões do Campeonato Brasileiro na emissora, comprando cotas desde 1992.
Desde o começo do mês, a vinda da americana com sua turnê de comemoração da carreira, "The Celebration Tour", é ventilada nas redes sociais. O show gratuito será totalmente bancado pelo Itaú em uma agressiva campanha de marketing.
Madonna já esteve no Brasil para shows em 1993, 2008 e 2012, com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet" e "MDNA Tour", respectivamente.
Após a publicação da reportagem, a Globo confirmou a informação em suas redes sociais.

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