Globo fecha acordo com patrocinador e vai transmitir show de Madonna no Rio

Desde o início de março, a vinda de Madonna para o Brasil é ventilada nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A exibição acontecerá em TV aberta, TV por assinatura via Multishow, seu canal de variedades, e streaming, via Globoplay. O acordo foi fechado com a marca Itaú, patrocinadora do show e responsável por trazer Madonna para o Brasil.

Ainda não se tem informações de quem apresentará o evento. A Globo não vai vender outras cotas de patrocínio, já que o acordo é exclusivo com o banco privado.

O F5 tinha antecipado as negociações na semana passada. Itaú e Globo têm relação estreita desde o início dos anos 1990. Só para se ter uma ideia, o banco privado é o patrocinador mais longevo das transmissões do Campeonato Brasileiro na emissora, comprando cotas desde 1992.

Desde o começo do mês, a vinda da americana com sua turnê de comemoração da carreira, "The Celebration Tour", é ventilada nas redes sociais. O show gratuito será totalmente bancado pelo Itaú em uma agressiva campanha de marketing.

Madonna já esteve no Brasil para shows em 1993, 2008 e 2012, com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet" e "MDNA Tour", respectivamente.