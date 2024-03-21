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É oficial!

Madonna confirma vinda ao Brasil em meio a rumores de show: "Brasil, estou chegando"

Ao som das batidas de "Vogue", Madonna aparece no vídeo com vestido e luvas pretos, colares de pérolas e brincos de crucifixo. Assista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2024 às 16:20

Madonna confirma vinda ao Brasil em meio a rumores de show
Madonna confirma vinda ao Brasil em meio a rumores de show Crédito: Reprodução/Instagram
Após dias de especulação, Madonna confirmou sua vinda ao Brasil, embora não tenha afirmado que fará shows no país. A notícia da vinda acontece em meio a uma série de rumores de que a cantora se apresentaria na praia de Copacabana.
Em vídeo publicado nesta quinta-feira (21), Madonna diz simplesmente: "Brasil, estou chegando". As imagens foram divulgadas nas redes sociais do banco Itaú, que contratou a cantora para estrelar sua última campanha de marketing.
Uma página exclusiva para falar do anúncio foi criada dentro do site da instituição financeira. "É oficial. Ela vem", é o que se lê ao entrar no endereço. Há ainda a sugestão de novidades exclusivas para os clientes do Itaú, logo acima de um botão que direciona o usuário para uma página de abertura de conta.
Ao som das batidas de "Vogue", um de seus maiores hits, Madonna aparece no vídeo com vestido e luvas pretos, adornada por camadas de colares de pérolas e brincos de crucifixo.
Desde o começo do mês, a vinda da americana com sua turnê de comemoração da carreira, "The Celebration Tour", é ventilada nas redes sociais. O suposto show, gratuita, aconteceria em maio na praia de Copacabana, bancado pelo Itaú.
Se confirmada, a apresentação seria a maior de sua carreira. Madonna já esteve no Brasil para shows em 1993, 2008 e 2012, com as turnês "The Girlie Show", "Sticky & Sweet" e "MDNA Tour", respectivamente.

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