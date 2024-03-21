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Megan Fox diz que não foi boa com o ex: 'Me apaixonava por outras pessoas o tempo todo'

Atriz viveu por 15 anos com Brian Austin Green, com quem tem três filhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2024 às 08:11

A atriz norte-americana Megan Fox
A atriz norte-americana Megan Fox Crédito: Lalo de Almeida/Folhapress
Megan Fox, 37, revisitou o antigo relacionamento com Brian Austin Green, 50, em entrevista a um podcast nesta quarta-feira (20). Os dois viveram juntos por 15 anos, foram casados por dez e têm três filhos.
"Não fui uma boa companheira para o Brian, para ser honesta", disse a atriz. "Ele também não era bom para mim o tempo todo, mas acho que era mais fácil para mim manter aquilo e ficar reclamando. Eu não era boa, era muito jovem e não estava pronta para uma relação e um comprometimento daquela magnitude", revelou.
A atriz também contou que se apaixonava o tempo todo por outras pessoas. "Eu ia trabalhar e me apaixonava. Eu era uma criança. Nunca havia tido a liberdade de ser solteira e viver experiências. Eu pensava que quando me divorciasse, finalmente viveria isso, mas fiquei solteira por três semanas", contou ela, que atualmente namora o cantor Machine Gun Kelly.
Megan e Brian começaram a namorar em 2004, quando a atriz tinha apenas 18 anos. Ele tinha 31. Os dois se casaram em 2010 e são pais de Noah, 10, Bodhi, 9 e Journey, 6. O casal se separou em 2020. Brian se casou novamente e tem mais um filho de dois anos.
Ainda em entrevista ao podcast, Megan revelou que se sentia seguindo os passos da própria mãe em um casamento insatisfatório. "Eu me casei de forma impulsiva, como se fosse uma aventura, e já estava com ele há tantos anos que foi natural. Acho que carmicamente estava destinada a ter esses filhos com ele", disse.
"Não percebi que estava revivendo a vida da minha mãe e carregando o fardo dela. Entrei em um casamento insatisfatório, não por causa do Brian, mas porque eu só estava reencenando o que vi minha mãe fazer a vida inteira", desabafou.

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