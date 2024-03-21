Famosos

Preta Gil revela que teve paixão platônica por Ana Carolina

Cantora participou de podcast de Giovanna Ewbank ao lado de Gominho
Publicado em 21 de Março de 2024 às 08:02

Preta Gil participa do Surubaum Crédito: Reprodução/Youtube
Em entrevista a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no Surubaum, Preta Gil contou de uma paixão nunca correspondida que teve por Ana Carolina.
As duas cantoras eram amigas e, apesar do interesse de Preta, o relacionamento nunca passou disso. Preta participou do podcast de sexo ao lado de Gominho, de quem é amiga de longa data.
"Me apaixonei perdidamente por ela, a gente vivia muito na Guanabara, a gente ficava ali noites e noites. Ela fez a música para mim, para eu gravar, mas a inspiração dela também foi um pouco a nossa relação que era platônica. Eu era muito afim dela, ela gostava muito de mim também, mas ela não queria sexo comigo", relatou Preta.
A canção a que ela se referiu é "Sinais de Fogo", escrita por Ana Carolina, com o famoso refrão "Foi atrás de mim na Guanabara".
"Ela alimentava uma coisa sedutora para que eu ficasse ali. Eu era apaixonada, mas na 'hora H', nada rolava", entregou a cantora. "Nunca ficamos, nunca dei um beijo nela. Não era para ser."
Ainda no podcast, Preta revelou que está tentando desconstruir o pensamento monogâmico. "As pessoas olham para mim e acham que eu sou porra-louca, mas sou uma mulher careta. Estou tentando pegar essa energia do Gominho, da Bela [Gil] para tentar desconstruir isso, acho que vai ser bom para mim", disse.

