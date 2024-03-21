Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Negrini posa ao lado do filho e explica fala sobre não saber onde ele mora

Atriz explicou o que quis dizer no podcast. "Eu estava querendo dizer que meu filho tem 26 anos, ele é um adulto", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2024 às 08:07

Alessandra Negrini, 53, posou ao lado do filho mais velho, Antonio
Alessandra Negrini, 53, posou ao lado do filho mais velho, Antonio Crédito: Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini, 53, posou ao lado do filho mais velho, Antonio, em suas redes sociais e explicou o que quis dizer ao afirmar que não sabia nem onde ele morava, durante participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, do UOL.
A atriz explicou o que quis dizer no podcast. "Olha que coisa ridícula, só rindo para não levar a sério. Como as pessoas são bestas e estão atrás de qualquer coisinha para dar clique, né? Eu fui em um podcast e falei que não sabia nem onde o meu filho morava, mas eu estava querendo dizer que meu filho tem 26 anos, ele é um adulto", ressaltou em vídeo no Instagram.
A artista pontuou que a filha mora com ela e pediu para não a incomodarem com rumores sobre a relação com seus filhos. "Ele pode morar onde ele quiser. Comigo, sozinho, com o pai ou com a namorada e que a Betina, graças a Deus, é a minha parceirinha e já já não vou saber onde ela vai estar. Oh, gente chata! Para de encher o saco da gente".
Para que não houvesse mais ruído, Alessandra Negrini fez questão de filmar o filho, que estava na casa dela durante a gravação do vídeo. "Vocês são difíceis, hein?!", disparou o rapaz aos internautas ao lado da mãe.
Os fãs apoiaram Alessandra Negrini. "Você é uma 'figura', por isso, é amada por seus fãs", apontou uma. "Eu ouvi o podcast e entendi perfeitamente. Depois comecei a ver essa polêmica! Gente desocupada", salientou outra. "Daqui a pouco, vão falar que assinou contrato e adotou o fandom", zombou uma terceira.

Veja Também

Preta Gil revela que teve paixão platônica por Ana Carolina

'BBB 24': 'Não existe desculpa', diz equipe de Fernanda sobre fala capacitista da participante

Avião exibe faixa com 'Brazil, I'm coming' em Copacabana e atiça fãs de Madonna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados