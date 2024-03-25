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Virginia e Gabi Brandt são processadas por seguidora que pede R$ 50 mil de indenização

Internauta abriu uma ação contra as duas na Justiça por danos morais e materiais, alegando que foi enganada por uma marca de acessórios anunciada por elas nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2024 às 20:44

Virginia e Gabi são alvos de processo de seguidora que não recebeu produto comprado pela internet
Virginia e Gabi são alvos de processo de seguidora que não recebeu produto comprado pela internet Crédito: Reprodução / Instagram @virginia e @gabibrandt
Virginia Fonseca e Gabi Brandt, ambas influenciadoras digitais, são alvos de um processo movido por uma seguidora. A internauta abriu uma ação contra as duas na Justiça por danos morais e materiais, alegando que foi enganada por uma marca de acessórios anunciada pelas duas nas redes sociais.
A reportagem tentou contato com a equipe das duas influenciadoras, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.
De acordo com Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a seguidora fez compras na BC Comércio de Acessórios, conhecida como BY IK após as influenciadoras indicarem óculos da marca. No entanto, o pedido nunca foi entregue.
A partir disso, a internauta decidiu processar a BY IK, Virginia e Gabi Brandt. Na ação, ela pede que os seis óculos que comprou sejam entregues. Caso isso não aconteça, a indenização pedida por danos materiais é de R$ 168,52.
Além desse valor, ela também pede R$ 50 mil, sendo R$ 10 mil pagos por cada uma das influenciadoras que participaram da propaganda da marca.
Ainda segundo a colunista, o prazo de entrega dos óculos era de sete dias, que não foi cumprido. Depois disso, a cliente tentou cancelar o pedido, mas a empresa não respondeu às solicitações.
A seguidora guarda imagens de Gabi Brandt e Virginia divulgando os produtos da marca.

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