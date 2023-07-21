Gusttavo Lima é atração na festa de 29 anos da Litoral FM com show na Praça do Papa

Gusttavo Lima volta ao Espírito Santo após apresentação no Festival de Alegre 2023 Crédito: Arthur Louzada

Líder incontestável de audiência no Espírito Santo, a Litoral FM completa 29 anos na próxima segunda (24). Como um dia só é pouco para festejar com a galera quase três décadas de sucesso, a emissora resolveu comemorar durante todo o mês de julho. Uma das festanças mais aguardadas está marcada para este final de semana e conta com a presença de um dos artistas mais pedidos pelos ouvintes da 102,3: Gusttavo Lima.

Neste sábado (22), a partir das 15h, o sertanejo desembarca na Praça do Papa, em Vitória, para a turnê "Embaixador In". Além dele, Eduardo Costa e DJ Henrico também ajudam a "soprar as velinhas" da rádio. Os ingressos estão sendo vendidos pela . Além dele,e DJ Henrico também ajudam a "soprar as velinhas" da rádio. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma BaladApp e variam entre R$ 140 e R$ 500.

Para a apresentação, Gusttavo Lima promete trazer um repertório que viaja pelos seus 15 anos de carreira, incluindo faixas queridinhas pelo público, como "Fala Mal de Mim" e "Ficha Limpa", e até sucessos mais recentes nas paradas musicais, como "Desejo Imortal". Os novos singles do álbum "Paraíso Particular", recém-lançado, também esquentarão a festa.

O MAIS PEDIDO DA RÁDIO

Quando o assunto é comemoração, a Litoral FM sabe dar aula. Durante todo o mês de julho, ouvintes foram presenteados com sorteios de Alexas e eletrodomésticos, como aspirador robô, fritadeira e panela de arroz elétrica. Ações em eventos e na rua também fizeram parte das celebrações de 29 anos.

Para fechar com chave de ouro esse mês "frenético" e começar um novo ciclo, nada melhor do que uma grande comemoração: marcar presença no show do artista mais pedido pelos ouvintes - prova disso é o fato do hit "Desejo Imortal" do Embaixador seguir intacto no Top 5 da 102.3 FM desde que foi lançado, em abril de 2023.

"Gusttavo Lima é um dos preferidos, o mais pedido, na verdade. O show do Gusttavo Lima é 'o show'. É um presente para nós poder proporcionar isso para nossos ouvintes. Não tem coisa melhor no mundo! É a chave de ouro, a cerejinha do bolo", destaca Cleide Costalonga, locutora da Litoral há 18 anos.

"Gusttavo Lima é o fenômeno da atualidade. Fazer parte desse show, estar junto comemorando os 29 anos (da emissora) é sensacional. O público ama o Gusttavo Lima e, ao mesmo tempo, vai poder curtir com a rádio. O ouvinte da rádio pede as músicas do Embaixador em nossos programas", complementa o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares.

Para Silvares, um dia só seria pouco para festejar toda a alegria que a rádio leva para o público capixaba diariamente. Por isso, essa dedicação da equipe em fazer o ouvinte se sentir mais próximo da Litoral e dos seus ídolos.

"A Rádio Litoral é sinônimo de alegria, festa, entretenimento, de grandes shows e grandes promoções. É uma rádio que se preocupa em falar a língua do capixaba, em estar ali no dia a dia, contribuindo com esse vai e vem do trabalho, por exemplo. Ela contribui realmente com nosso povo", finaliza.

ENTREVISTA

O show de sábado (22) marca mais uma vinda de Gusttavo Lima ao Espírito Santo em 2023. Antes, esteve presente no Festival de Alegre, em junho. Na ocasião, o Embaixador fez o público cantar em coro todo o seu repertório, mesmo com o frio de 11ºC.

Em entrevista a HZ, o artista adiantou sua expectativa para a apresentação e também detalhou sua relação com o Espírito Santo. O cantor ainda falou sobre o mais novo DVD, Paraíso Particular, gravado em sua casa, em Goiânia, no começo de julho. Confira o bate-papo:

Seja muito bem-vindo ao Espírito Santo, Embaixador! Estamos muito animados com o seu show no próximo dia 22! O que você pode nos adiantar sobre a apresentação? Antes de tudo, quero agradecer pelo carinho e dizer que também estou feliz demais por estar com vocês mais uma vez! O show de sábado faz parte do projeto Embaixador In, que é bem especial. O que posso adiantar é que estou montando um repertório bem bacana e vocês podem ter certeza de que será um evento inesquecível para todos nós! A última vez que você esteve aqui foi no Festival de Alegre, em junho. Como tem sido a recepção do público capixaba em suas apresentações? Qual sua relação com o ES? A relação é incrível! O Espírito Santo é um estado que faz parte da minha história e é sempre bom demais estar de volta! Como vocês bem sabem, faço apresentações por aí antes mesmo da minha carreira profissional e guardo lembranças maravilhosas desde esses tempos, quando cantava nos quiosques. Sempre fui bem recebido pelo público capixaba e só tenho mesmo a agradecê-los por isso. Além de viajar pelos sucessos de sua carreira, você tem alguma surpresa preparada para o seu show no ES? E da participação de Eduardo Costa, o que podemos esperar? Podem esperar coisas novas. Acabei de lançar quatro músicas do DVD “Paraíso Particular”, gravado no começo deste mês de julho, e algumas delas devem entrar no repertório desse show também. Sobre o Eduardo Costa no Embaixador in, a galera também pode esperar uma grande apresentação! O cara é fera e tem abrilhantado muito os nossos eventos com seus sucessos!

Como foi receber outros grandes artistas para a gravação do DVD Paraíso Particular? Foi uma experiência única! Desde os tempos das lives, queria gravar um DVD em casa, recebendo os amigos e as pessoas que eu amo e admiro. Quando comecei a planejar esse DVD, vi a oportunidade de colocar essa ideia em prática. Reuni um time de artistas de primeira e posso dizer que tudo saiu do jeitinho que imaginava! A galera pode esperar muita moda boa vindo por aí! Acabei de lançar o primeiro EP desse projeto com as quatro primeiras faixas: "Mala dos Porta Mala", com Matheus & Kauan, “Inesquecível”, “Devolve” e “Compensa” e tem mais um montão de músicas chegando. O que te fez pensar nesse nome, Paraíso Particular? O que o paraíso do Gusttavo Lima tem que ter? Paraíso Particular foi o nome que escolhi para esse projeto porque gravei em casa, no lugar que mais amo, onde escolhi para viver com minha mulher e meus filhos, que considero o meu paraíso. Para mim, paraíso é um lugar onde a gente é feliz! Ainda sobre Paraíso Particular… você gravou em casa, em Goiânia. Por aqui, também temos muitos paraísos particulares, como Pedra Azul, Iriri, Itaúnas... já conheceu algum desses? Quem sabe o próximo Paraíso Particular não é gravado aqui? Conheço esses e outros paraísos capixabas! É uma ótima sugestão!

Neste ano, você está completando 15 anos de carreira. Ao olhar para a estrada que percorreu, qual sentimento prevalece? Como é ser reconhecido como "Embaixador"? O sentimento é de gratidão, com toda certeza. Por toda minha vida, meu maior sonho sempre foi viver de música e hoje posso afirmar que vivo muito além do que um dia imaginei e sou grato demais a Deus e ao público que me acompanha por conquistar um espaço e ter meu trabalho reconhecido. Sobre o título de Embaixador, a alegria é imensa! Acredito que é uma marca que veio para ficar. Como você, Gusttavo, está nessa fase da vida? Em que está mais focado? Quais os próximos passos? Acredito que estou vivendo uma fase boa em todos os sentidos, focado na minha família, na carreira e em alguns negócios. Pretendo continuar com esse mesmo foco, sempre buscando coisas diferenciadas e trabalhando bastante para continuar trazendo músicas e novidades para a galera que me acompanha e curte o meu trabalho.

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