Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova trama das 19h

Globo escolhe substituta de Rafa Kalimann na novela "Vai na Fé"

Ex-namorada do apresentador André Marques, Sofia Starling é atriz e vai participar de dois capítulos na história de Rosane Svartman
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 17:58

Sofia Starling tem DRT de atriz e vai entrar na trama de Rosane Svartman no lugar de Rafa Kalimann
Sofia Starling tem DRT de atriz e vai entrar na trama de Rosane Svartman no lugar de Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram
A Globo correu contra o tempo para achar uma substituta de Rafa Kalimann na novela "Vai na Fé". Sem registro de atriz, a apresentadora foi proibida de atuar na trama de Rosane Svartman pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), e a emissora acabou escalando uma atriz que já tinha trabalhado na casa: A escolhida foi Sofia Starling, que fez a vilã Rita de "Malhação - Seu Lugar no Mundo" (2015).
Modelo e ex-namorada do apresentador André Marques, que também atuou em "O Tempo não Para" e "Verão 90", Sofia foi anunciada nesta quarta-feira (18). Nos próximos dias, ela vai regravar as cenas que Rafa havia gravado no fim de dezembro com o então namorado José Loreto. A ex-BBB e o ator anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira (16).
Rafa gravou as cenas de Gisela, enquanto aguardava uma autorização especial do Sated-RJ, como aconteceu com Jade Picon na novela "Travessia". Mas a entidade negou o pedido de permissão alegando que a emissora não enviou corretamente a solicitação.
A Globo tinha confirmado que estava procurando uma atriz para regravar as cenas da personagem, que irá aparecer pela primeira vez no capítulo 21, previsto para ir ao ar em 8 de fevereiro, e ficará na história durante dois capítulos.

Veja Também

Após 6 meses juntos, Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

Dança dos Famosos 2023 terá Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva

Rafa Kalimann contrai malária em viagem e antecipa volta ao Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rafa Kalimann Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados