Gabriela Duarte diz que posição política da mãe interferiu em sua vida

Gabriela Duarte e a mãe Regina Duarte Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriela Duarte sofreu e ainda sofre com posicionamento político da mãe, Regina Duarte. A intérprete de Raquel Acioly na primeira versão de "Vale Tudo" (1988), foi secretária de Cultura no início governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2018. Apoiadora do ex-presidente, a atriz veterana costuma se posicionar politicamente nas redes sempre ligada a pautas conservadoras, além de divulgar fake news. Regina já foi advertida várias vezes pelo Instagram.

Em entrevista ao canal "GiMi" no Youtube, Gabriela detalha a situação: "Me afetou em vários lugares, porque somos pessoas públicas, e ela tomou um posicionamento e eu respeito, claro. Tem uma diferença de posicionamento. Ela também se posicionou de um jeito que não faço da mesma forma. Então afeta, são coisas que geram ruídos às vezes e é muito complicado", diz.

Gabriela reafirma não ter o posicionamento de Regina, que alegou recentemente ter sido rejeitada pela classe artística. "É mais fácil colocar tudo no mesmo saco. Coloca, fecha. É mais fácil. E não é dessa forma. Da mesma forma que não penso como meus pais, quero que meus filhos sejam assim também. Que tenham ideias próprias, pensem por si", diz.