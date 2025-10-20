Editorias do Site
Redes Sociais

Gabriel Medina anuncia gravidez da namorada, Isabella Arantes

Surfista compartilhou montagem de exame de ultrassom com bebê sobre prancha

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:03

Gabriel Medina e Isabella Alencar; casal assumiu namoro em agosto de 2025
Gabriel Medina e Isabella Alencar; casal assumiu namoro em agosto de 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@gabrielmedina

O surfista brasileiro Gabriel Medina fez uma publicação em seu Instagram indicando que sua namorada, Isabella Arantes, está grávida. O post traz uma montagem: um exame de ultrassom com um bebê em cima de uma prancha.

O tricampeão mundial também publicou uma foto em que abraça a namorada enquanto ambos colocam as mãos sobre a região do ventre dela.

A revista Marie Claire teve acesso a um perfil privado de Isabella em que ela teria indicado que o esportista fez a publicação sem avisá-la: "Quero matar ele que postou, era para esperar o ensaio [de fotos]".

Isabella, conhecida por trabalhar como assistente de palco de Celso Portiolli no Domingo Legal, e Medina assumiram o namoro no fim de agosto.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Gabriel Medina assume namoro com Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe

Gabriel Medina assume namoro com Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe

Imagem - Ana Castela dá beijo em Zé Felipe na TV; veja vídeo

Ana Castela dá beijo em Zé Felipe na TV; veja vídeo

Imagem - Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em jantar com amigos em São Paulo

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em jantar com amigos em São Paulo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Na 'Dança dos Famosos', Luan Pereira é eliminado após diagnóstico de pedra nos rins

Na 'Dança dos Famosos', Luan Pereira é eliminado após diagnóstico de pedra nos rins
Imagem - 'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'

'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'
Imagem - Em 'Três Graças', Aguinaldo Silva faz vilã para órfãos de Odete com Grazi Massafera

Em 'Três Graças', Aguinaldo Silva faz vilã para órfãos de Odete com Grazi Massafera