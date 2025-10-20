Famosos

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em jantar com amigos em São Paulo

Os artistas foram fotografado em clima descontraído no restaurante Broca

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:17

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme e o chef Cadu Evangelisti Crédito: Reprodução/Instagram/@caduevangelisti/@broca.sp

Bruna Marquezine e João Guilherme aproveitaram o sábado (18) para curtir um jantar tranquilo com amigos em São Paulo. Eles, que costumam se manter longe dos holofotes, foi visto no restaurante Broca, na zona sul da capital, acompanhados da inseparável cadelinha Chihiro.

O encontro foi registrado pelo chef e proprietário do local, Cadu Evangelisti, que publicou as fotos nas redes sociais e agradeceu a visita. "Eles, incluindo a Chihiro, sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso. Obrigado, queridos, pelo prestígio de sempre", escreveu o chef na legenda.

Também estavam presentes o DJ Kaique e a influenciadora Yá Burihan. Nas imagens divulgadas por Evangelisti, o grupo aparece sorridente e em clima de descontração, reforçando a boa relação entre os artistas e o restaurante --que já havia recebido Bruna e João em outras ocasiões.

Em uma das publicações, o chef relembrou um registro feito há pouco mais de um ano, no mesmo local, quando o casal também marcou presença. "É sempre bom ver clientes virando amigos", comentou Cadu.

A cadelinha Chihiro, uma das grandes companheiras de Bruna, também chamou atenção nas fotos. A atriz já havia levado o animal para a Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, em fevereiro deste ano, durante a comemoração do aniversário de João. Desde então, a mascote costuma acompanhar os dois em viagens e compromissos pessoais.

