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Felipe Neto cai em "manchete" de O Parcial, em A Gazeta: "A notícia estava séria"

No vídeo publicado nesta sexta-feira (10) em seu canal no YouTube, o influenciador leu a chamada da coluna de março deste ano e deixou seu comentário
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 10:31

Felipe Neto cai em manchete de O Parcial, em A Gazeta:
Felipe Neto cai em manchete de O Parcial, em A Gazeta: "A notícia estava séria" Crédito: YouTube/Felipe Neto
Felipe Neto levou a sério a manchete de humor de "O Parcial", publicada em A Gazeta. No vídeo "Notícias REAIS que parecem FANFIC", publicado nesta sexta-feira (10) em seu canal no YouTube, o influenciador leu a chamada da coluna de março deste ano, "Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital", e deixou seu comentário.
"Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital. Essa não é uma notícia engraçada", começou Felipe, que leu a linha fina na sequência: "Jovem não aguentou o calor dos últimos dias, quando termômetros beiraram os 40° C no Espírito Santo. Segundo hospital, jovem não quer ser incomodado", disse rindo.
"É porque essa última frase foi boa. A última frase não precisava estar ali, tá ligado. A notícia estava séria, aí botaram aquilo ali só de sacanagem", disse Felipe, que quase sacou que o conteúdo se tratava de uma das piadas que nosso parceiro publica em HZ.
Quem gostou do que viu, foi o responsável pela página de humor, que nasceu no Instagram. Vitor Magnoni se sentiu honrado em ver a coluna, inspirada no Sensacionalista, ser citada por Felipe. "Assim que ficamos sabendo, postamos o vídeo no nosso perfil. Para o Parcial, isso é uma honra", inicia aos risos.
"Recebemos isso com muita alegria, de verdade. Como criadores de conteúdo, nossa equipe admira muito também o trabalho do Felipe Neto. Sem dúvidas, ele é uma grande referência na internet brasileira. Foi uma brincadeira que foi citada por um dos maiores influenciadores do país. Ok, ele caiu na brincadeira, e faz parte! Afinal, o mundo está tão surreal, que não é difícil encarar uma situação dessa como realidade", completa Vitor.
Vale lembrar que as piadas de O Parcial são publicadas em A Gazeta desde agosto de 2021 e que, em todas as colunas que vão ao ar, é informado que elas se tratam de um conteúdo de humor. Nos comentários do vídeo, leitores do material de O Parcial foram esclarecer a situação para o influenciador.
"Sobre a notícia do jovem que queria ficar no ar condicionado: O Parcial é, originalmente, um perfil de humor no Instagram. O sucesso foi tanto por aqui que o criador foi contratado pelo maior jornal do Estado para lançar notícias engraçadas. Isso foi bastante divulgado, então os capixabas já sabem que notícias do Parcial (como aparece logo abaixo da manchete) são piadas", explicou Laila Martins nos comentários.
Na live realizada por Felipe mais tarde no mesmo dia, outros internautas o alertaram sobre a coluna do Parcial não ser uma notícia real. Ao ler o comentário, o influenciador disse que vai procurar saber mais sobre a piada. "Abração, brow. Blz, PH dos Rabiscos, depois eu eu vou ver essa fanfic ai, qual que é o bagulho".

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