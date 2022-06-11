Felipe Neto cai em manchete de O Parcial, em A Gazeta: "A notícia estava séria" Crédito: YouTube/Felipe Neto

"Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital. Essa não é uma notícia engraçada", começou Felipe, que leu a linha fina na sequência: "Jovem não aguentou o calor dos últimos dias, quando termômetros beiraram os 40° C no Espírito Santo. Segundo hospital, jovem não quer ser incomodado", disse rindo.

"É porque essa última frase foi boa. A última frase não precisava estar ali, tá ligado. A notícia estava séria, aí botaram aquilo ali só de sacanagem", disse Felipe, que quase sacou que o conteúdo se tratava de uma das piadas que nosso parceiro publica em HZ.

"Recebemos isso com muita alegria, de verdade. Como criadores de conteúdo, nossa equipe admira muito também o trabalho do Felipe Neto. Sem dúvidas, ele é uma grande referência na internet brasileira. Foi uma brincadeira que foi citada por um dos maiores influenciadores do país. Ok, ele caiu na brincadeira, e faz parte! Afinal, o mundo está tão surreal, que não é difícil encarar uma situação dessa como realidade", completa Vitor.

Vale lembrar que as piadas de O Parcial são publicadas em A Gazeta desde agosto de 2021 e que, em todas as colunas que vão ao ar, é informado que elas se tratam de um conteúdo de humor. Nos comentários do vídeo, leitores do material de O Parcial foram esclarecer a situação para o influenciador.

"Sobre a notícia do jovem que queria ficar no ar condicionado: O Parcial é, originalmente, um perfil de humor no Instagram. O sucesso foi tanto por aqui que o criador foi contratado pelo maior jornal do Estado para lançar notícias engraçadas. Isso foi bastante divulgado, então os capixabas já sabem que notícias do Parcial (como aparece logo abaixo da manchete) são piadas", explicou Laila Martins nos comentários.