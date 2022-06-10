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Desabafo

Juliette Freire denuncia ataques xenofóbicos em suas redes sociais

Ela fez um desabafo por conta de alguns comentários recebidos em suas redes sociais. A campeã do 'BBB 21' revelou ter sido alvo de ataques xenofóbicos e recriminou quem ainda critica o sotaque nordestino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 20:48

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB
Juliette Freire revelou ter sido alvo de ataques xenofóbicos Crédito: Instagram/juliette
Juliette Freire, 32, fez um desabafo nesta sexta-feira (10) por conta de alguns comentários recebidos em suas redes sociais. A campeã do 'BBB 21' revelou ter sido alvo de ataques xenofóbicos e recriminou quem ainda critica o sotaque nordestino. Chateada com o episódio, ela ainda avisou que não pretende neutralizá-lo, principalmente nas campanhas publicitárias em que ela é a estrela.
"Eu estava lendo uns comentários e, gente, recebo uns haters tão escrotos, que eu fico sem acreditar. Eu juro para vocês que eu não fico triste e até rio de algumas críticas. Mas, existem comentários que me deixam irritada mesmo, principalmente os xenofóbicos. Falam muito sobre o meu sotoque", admite a também cantora.
'Por que ela não neutraliza esse sotaque?', 'Por que ela não canta música como ela é?'. São alguns das coisas bizarras que eu recebo", comenta Juliette que também prometeu expor as mensagens algum dia. Ela também fez questão de deixar um recado direto para as pessoas, que ela classificou de "intolerantes".
"Vou explicar o quanto isso ainda é forte, o quanto criticar o sotaque nordestino ainda é enraizado e naturalizado na nossa sociedade para vocês entenderem o que acontece. Vou deixar um recado para esses haters porque, hoje, eu estou irritada: Vão escutar sotaque nordestino em publicidades, em grandes publicidades, sim! Porque nós somos múltiplos, nós [os nordestinos] consumimos outros tipos de música além do forró, além da nossa cultura tão bonita, a gente canta rock, rap, funk, hip-hop... Tudo também, sabia?", ironizou ela.

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