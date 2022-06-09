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Pai de Luciana Gimenez deixa herança milionária para desconhecida

De acordo com a coluna Leo Dias, do jornal Metrópoles, o pai de Luciana Gimenez deixou mais de R$ 2 milhões para uma comerciante de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 15:49

Pai de Luciana Gimenez deixa herança de milionária para desconhecida
Pai de Luciana Gimenez deixa herança de milionária para desconhecida Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Uma questão um tanto quanto curiosa. De acordo com a coluna Leo Dias, do jornal Metrópoles, o pai de Luciana Gimenez deixou uma herança milionária para uma mulher completamente desconhecida da artista e familiares. Um pouco mais de R$ 2 milhões foram destinados ao nome de Carla Leoniuk.
A coluna revelou que a comerciante da Zona Leste de São Paulo ganhou - sozinha - o direito a R$ 2.051.149,27. A apresentadora do SuperPop (Rede TV!), no entanto, teria levado outros bens da herança. Do total deixado no testamento, a artista ficou com R$ 73 mil, um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% da empresa agropecuária Tapajós e uma conta com R$ 326 mil.
Segundo o jornalista, Gimenez e nenhum outro familiar tem ciência se Carla tinha algum tipo de relacionamento com o pai da apresentadora.

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