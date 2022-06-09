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Filme

Lewis Hamilton irá produzir filme de Fórmula 1 estrelado por Brad Pitt

O piloto da Mercedes será um dos produtores, escalado para dar mais autenticidade ao filme e à história
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 13:26

Lewis Hamilton irá produzir filme de Fórmula 1
Lewis Hamilton irá produzir filme de Fórmula 1 Crédito: Reuters/Folhapress
Lewis Hamilton não vive sua melhor fase nesta temporada, mas segue sendo uma estrela fora das pistas. Desta vez, o britânico volta a se aventurar no mundo do cinema em um projeto de filme da Fórmula 1. Além dele, o longa, que ainda não tem um nome definido, terá o astro de Hollywood, Brad Pitt, como protagonista.
O piloto da Mercedes será um dos produtores, escalado para dar mais autenticidade ao filme e à história, ao valer-se de toda sua experiência no automobilismo. A informação é do portal The Hollywood Reporter, que também revelou que Joseph Kosinski, com trabalhos em Tron - O Legado (2010) e Top Gun: Maverick (2022), irá dirigir o filme.
O longa, que já vem sendo produzido em parceria com a Apple TV há cinco meses, irá contar de um piloto experiente, interpretado por Brad Pitt, que desiste da aposentadoria para conquistar uma última glória no autobilismo como mentor de uma jovem estrela das pistas.
Este não será o primeiro projeto cinematográfico do qual Hamilton participa. O piloto já esteve presente na animação "Carros" e na comédia "Zoolander 2". Ainda não se sabe se o piloto ficará apenas na produção ou se terá uma breve aparição no longa.
Jerry Bruckheimer, outro produtor do projeto e que trabalhou em Um Tira da Pesada (1984), Top Gun (1986) e na franquia Piratas do Caribe, elogiou a ajuda de Lewis Hamilton no filme. Em entrevista ao site CNET, o produtor afirma que "a experiência (de Lewis Hamilton) é fenomenal". "É ótimo ouvi-lo trabalhando no roteiro. É a mesma coisa que trabalhar com nossos pilotos de caça", completa Bruckheimer.
Ainda sem data para ser lançado, a ideia da Apple é que o filme fique 30 dias nos cinemas de todo o mundo, antes de partir para os serviços de streaming.
Já na Fórmula 1, Hamilton volta às pistas a partir desta sexta nos treinos livres para o GP do Azerbeijão, em Baku. Heptacampeão mundial, o britânico aparece em sexto lugar no Mundial de Pilotos deste ano, com 50 pontos. Max Verstappen, atual campeão, lidera com 125, seguido por Charles Leclerc, com 116.

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