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Doença séria

Justin Bieber mostra rosto paralisado após ser diagnosticado com doença rara

O cantor está com paralisia em metade do rosto após ser diagnosticado com uma doença rara. Nesta sexta-feira (10), ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para explicar para os fãs o que está acontecendo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 19:17

O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
 Justin Bieber foi diagnosticado com uma doença rara Crédito: FramePhoto/Folhapress
O cantor canadense Justin Bieber, 28, está com paralisia em metade do rosto após ser diagnosticado com uma doença rara. Nesta sexta-feira (10), ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para explicar para os fãs o que está acontecendo.
"Como você provavelmente pode ver no meu rosto, eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Ramsay Hunt. É esse vírus que ataca o nervo do meu ouvido e da face que fez com que meu rosto ficasse paralisado", disse Bieber explicando como se manifesta a doença.
"Como você pode ver, este olho não está piscando. Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move, então há paralisia total deste lado do meu rosto", disse o cantor Bieber apontando para o lado direito do rosto.
Bieber falou que a doença é muito séria e que o corpo dele está dizendo que precisa desacelerar. "Então, para aqueles que estão frustrados com meus cancelamentos dos próximos shows, eu sou fisicamente obviamente incapaz de fazê-los. Isso é muito sério, como você pode ver", disse o artista.
Na quarta (8), o cantor havia anunciado o adiamento de shows da turnê Justice World Tour devido à doença. Ele espera com folga na turnê, programada para acontecer até março de 2023, descansar e relaxar para "voltar a 100%".

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