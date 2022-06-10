Matheus, eliminado do reality No Limite, diz que o jogo é para quem quiser

Pela terceira vez consecutiva, a Tribo Lua precisou eliminar um de seus participantes no reality "No Limite" (Globo). O escolhido para deixar o programa nesta quinta-feira (9) foi Matheus Pires, recém-chegado da Tribo Sol ao lado de Pedro.
O diretor pedagógico disse que ouviu de muita gente que o jogo não era para ele, mas acredita ter provado o contrário disso.
"Diziam que eu era uma bicha, afeminada, fresco. E eu sou tudo isso, mas provei que esse jogo é para quem quiser", disse.
A Prova da Imunidade, que deixou a Tribo Sol imune, teve 4h20 de duração neste episódio.
Matheus foi o 12º no reality apresentado este ano pelo atleta e ex-BBB Fernando Fernandes, 41.
Fernandes substitiui André Marques, que ocupou o posto no ano passado. Marques, ator e apresentador, anunciou recentemente que irá deixar a Globo a partir do mês de agosto. Em um longo texto publicado em seu Instagram, o artista agradeceu pelos 27 anos na emissora e comemorou: "Serei meu próprio chefe!".