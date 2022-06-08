Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality Show

No Limite: Bruna é a décima primeira eliminada em votação unânime

A Prova da Imunidade foi acirrada e marcada por provocações entre as equipes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 09:01

Bruna foi eliminada nesta terça (7)
Bruna foi eliminada nesta terça (7) Crédito: Fábio Rocha mai.2022/Globo
A noite desta terça (7) foi de conquistas e derrotas para a Tribo Lua, no reality "No Limite" (Globo). O grupo ganhou dois novos jogadores, Matheus Pires e Pedro, e venceu a Prova do Privilégio.
No entanto, perdeu a Prova da Imunidade e foi para o Portal, onde foi obrigado a eliminar um dos participantes. Bruna foi eliminada, com os votos unânimes dos demais jogadores. Ela, Ipojucan, Charles e Victor tiveram que votar entre si, pois os dois novos integrantes da Tribo Lua estavam imunes. E os três escolheram Bruna para tirar da disputa.
Ela foi a décima primeira eliminada no reality, apresentado este ano pelo atleta e ex-BBB Fernando Fernandes, 41. A Prova da Imunidade foi acirrada e marcada por provocações entre as duas equipes, a Lua e a Sol.
Os participantes buscam o prêmio de R$ 500 mil e passam por duas provas a cada programa em um cenário selvagem de dunas, cuja localização é mantida em segredo pela direção.
Fernandes substitiui André Marques, que ocupou o posto no ano passado. Marques, ator e apresentador, anunciou na manhã de segunda-feira (30) que irá deixar a Globo a partir do mês de agosto. Em um longo texto publicado em seu Instagram, o artista agradeceu pelos 27 anos na emissora e comemorou: "Serei meu próprio chefe!".
"Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida", disse. O artista seguiu dizendo que viveu uma relação linda com a emissora nos quase 30 anos de casa e que agora, após o "casamento feliz, fiel e cheio de amor", irá partir para "uma relação aberta".

Veja Também

Paulo Gustavo ganha homenagem em nova temporada de 'Vai que Cola'

Advogada de Johnny Depp é promovida a sócia do escritório após julgamento

Paulo André pede desculpas após ser apontado como grosseiro com fã em vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo No Limite Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados