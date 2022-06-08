No Limite: Bruna é a décima primeira eliminada em votação unânime

Bruna foi eliminada nesta terça (7) Crédito: Fábio Rocha mai.2022/Globo

A noite desta terça (7) foi de conquistas e derrotas para a Tribo Lua, no reality "No Limite" (Globo). O grupo ganhou dois novos jogadores, Matheus Pires e Pedro, e venceu a Prova do Privilégio.

No entanto, perdeu a Prova da Imunidade e foi para o Portal, onde foi obrigado a eliminar um dos participantes. Bruna foi eliminada, com os votos unânimes dos demais jogadores. Ela, Ipojucan, Charles e Victor tiveram que votar entre si, pois os dois novos integrantes da Tribo Lua estavam imunes. E os três escolheram Bruna para tirar da disputa.

Ela foi a décima primeira eliminada no reality, apresentado este ano pelo atleta e ex-BBB Fernando Fernandes, 41. A Prova da Imunidade foi acirrada e marcada por provocações entre as duas equipes, a Lua e a Sol.

Os participantes buscam o prêmio de R$ 500 mil e passam por duas provas a cada programa em um cenário selvagem de dunas, cuja localização é mantida em segredo pela direção.

Fernandes substitiui André Marques, que ocupou o posto no ano passado. Marques, ator e apresentador, anunciou na manhã de segunda-feira (30) que irá deixar a Globo a partir do mês de agosto. Em um longo texto publicado em seu Instagram, o artista agradeceu pelos 27 anos na emissora e comemorou: "Serei meu próprio chefe!".