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Mal interpretado

Paulo André pede desculpas após ser apontado como grosseiro com fã em vídeo

O vice-campeão do reality show da Globo decidiu se pronunciar. "Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 19:26

Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
 Paulo André foi apontado como grosseiro com fã Crédito: Globo/João Cotta
Paulo André esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 7. No Instagram, foi publicado um vídeo em que os internautas afirmaram que ele foi grosseiro com um fã.
"E aí, P.A? Monstro, pô. Ex-BBB", afirmou o fã, que chegou a ser empurrado por pessoas que acompanhavam P.A. "Ex-BBB é o c...", respondeu o atleta.
Com a repercussão do vídeo, o vice-campeão do reality show da Globo decidiu se pronunciar. Nos comentários da página Cutucadas, escreveu:
"Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB", declarou.

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