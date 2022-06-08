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Advogada de Johnny Depp é promovida a sócia do escritório após julgamento

Camille Vazquez foi o centro das atenções pelos interrogatórios e argumentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 08:01

O ator americano Johnny Depp ao lado de sua advogado Camille Vasquez
O ator americano Johnny Depp ao lado de sua advogado Camille Vasquez Crédito: Kevin Lamarque/AFP
Camille Vasquez, advogada de Johnny Depp, 58, foi promovida a sócia do escritório Brown Rudnick após a vitória no julgamento por difamação movido pelo ator contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard, 36, na semana passada. O julgamento foi transmitido pela televisão.
Camille foi o centro das atenções por seus interrogatórios e argumentos finais durante o processo de seis semanas em um tribunal na Virgínia. "Estamos muito satisfeitos em receber Camille na parceria", disse William Baldiga, presidente e CEO da Brown Rudnick.
No comunicado, Baldiga disse que costuma reservar anúncios como este para o final do ano fiscal, mas o desempenho de Camille durante o julgamento do ator provou ao mundo que ela estava pronta para dar o próximo passo. "Estamos incrivelmente orgulhosos dela e ansiosos pelo que ela realizará como nossa mais nova parceira."
Durante o julgamento, Camille foi vista rindo, abraçando Depp e provou ser uma inimiga de Heard e sua equipe de advogados. Mesmo no julgamento parecendo zombar da alegação de abuso doméstico e sexual de Heard, a postura e precisão da advogada provaram ser poderosas dentro e fora do tribunal.
"Estou muito feliz que Brown Rudnick me deu todo o seu voto de confiança ao me juntar à parceria", disse Camille após a promoção.

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