Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Brad Pitt processa Angelina Jolie e tenta reverter venda de vinícola do casal

Ator quer levar a ex-mulher a júri e pede indenização por 'danos infligidos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 14:09

Brad Pitt processa Angelina Jolie e tenta reverter venda de vinícola do casal
Brad Pitt processa Angelina Jolie e tenta reverter venda de vinícola do casal Crédito: Honopix/Folhapress
Após Johnny Depp e Amber Heard, agora o ex-casal Brad Pitt, 58, e Angelina Jolie, 47, também pode se enfrentar judicialmente. Segundo a revista People, o ator acusa a ex-esposa de vender indevidamente parte da vinícola que os dois tinham, "infligindo danos" a ele.
Ainda de acordo com a publicação, que teria tido acesso a documentos encaminhados ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles pela equipe de Pitt, o ator alega que o casal havia concordado em nunca vender suas partes sem o consentimento do outro.
Pitt, que já move a ação contra a ex desde o ano passado, agora quer que o caso vá a júri e pede uma indenização "em um valor a ser comprovado em julgamento", além da nulidade da venda feita por Jolie ao grupo Tenute del Mondo, que seria de propriedade de Yuri Shefler, o bilionário russo que controla o Stoli Group.
O casal comprou em 2008 uma participação majoritária no vinhedo do sul da França e na casa Château Miraval, onde se casaram em 2014. Segundo Pitt, o local virou sua paixão e "um negócio global multimilionário", sem que Jolie tivesse contribuído para isso.
Ainda no processo de divórcio, a atriz teria consumado a venda, "mantendo o ator no escuro e conscientemente violando os direitos contratuais de Pitt", diz o documento da equipe do ator, que alega que a empresa de Jolie, Nouvel, devia à empresa do ator, Mondo Bongo, o direito de preferência.
Segundo a equipe do ator, os novos donos tentam obter "informações confidenciais e proprietárias para o benefício de sua empresa concorrente", usando "táticas comerciais implacáveis e associações profissionais duvidosas", o que "compromete a reputação da marca que Pitt construiu com tanto cuidado".
Pitt está processando a ex-mulher por quebra de contrato implícito; quebra de quase-contrato, alegada a título subsidiário; violação do pacto implícito de boa fé e negociação justa; interferência ilícita nas relações contratuais; interferência tortuosa nas relações comerciais em potencial; e confiança construtiva.
A vinícola já foi considerada o refúgio do casal. Eles se conheceram no local no set de "Sr. e Sra Smith" (2004), quando Pitt ainda era casado com Jennifer Anniston. Agora, a vinícola é mais uma propriedade que o casal disputa no divórcio. De acordo com a ação judicial, o vinhedo está avaliado em mais de 140 milhões de euros (R$ 820 milhões).

Veja Também

Claudia Rodrigues se declara para ex-empresária e a pede em casamento

Sérgio Hondjakoff aparece alterado e ameaça matar próprio pai por dinheiro

Polícia de AL prende suspeitos de furto ao apartamento de Carlinhos Maia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brad Pitt Divórcio Famosos Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados