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No Tik Tok

Johnny Depp cria conta no TikTok após julgamento e já acumula 3,5 mi seguidores

Ator recebeu apoio de fãs e internautas na plataforma em processo contra Amber Heard
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 14:08

Johnny Depp venceu batalha judicial contra Amber Heard
Johnny Depp venceu batalha judicial contra Amber Heard Crédito: Reuters / Reuters Internacional
O ator Johnny Depp, 58, decidiu criar um perfil no TikTok após a vitória no julgamento por difamação contra sua ex-mulher Amber Heard, 36. O astro de "Piratas do Caribe" chegou a rede social nesta segunda-feira (6) e já acumula 3,5 milhões de seguidores.
Depp entrou na plataforma após receber grande apoio de fãs e internautas durante o processo com vídeos publicados na rede. Canais do YouTube e contas do TikTok dedicadas a comentar assuntos judiciais ou à análise de linguagem corporal, passaram a veicular em massa conteúdo favorável a Depp.
Como o processo inteiro foi televisionado, muito material foi disponibilizado para internautas e foi utilizado, em especial a favor do ator e contra Heard. A atriz chegou a dizer que se sentiu humilhada e enfrentou centenas de ameaças de morte diárias após seu testemunho.
Depp saiu vitorioso do julgamento de difamação que disputava com a ex-mulher Amber Heard, mas não levará a indenização de R$ 50 milhões (R$ 240 mi) que pedia na ação. O valor final ficou em US$ 8,35 milhões (R$ 40 mi).
A advogada Elaine Bredehoft afirmou que Heard "absolutamente não" pode pagar o valor dos danos, e disse que o próximo passo da atriz que recebeu US$ 2 milhões (R$ 9,6 mi) será apelar do veredito. Além disso, a advogada também ressaltou que ela já gastou mais de US$ 6 milhões (R$ 28 mi) em custos legais pelo julgamento.
O patrimônio da atriz não é de conhecimento público e as informações variam muito. O site Celebrity Net Worth calcula US$ 6 milhões (cerca de R$ 28 mi). Já a Fox Business diz US$ 8 milhões (R$ 40 mi). Na revista Forbes, que faz a lista das 100 celebridades mais ricas, o nome da atriz nunca apareceu.

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