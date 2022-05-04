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Reality Show

Dayane, da tribo Lua, é a primeira eliminada da temporada de No Limite

A sua equipe, tribo Lua, perdeu a primeira prova de imunidade da edição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 10:24

A professora Dayane Sena é a primeira eliminada do 'No Limite'
A professora Dayane Sena é a primeira eliminada do 'No Limite' Crédito: Globo/ Fábio Rocha
A sexta temporada do reality de sobrevivência No Limite (Globo), estreou na noite desta terça-feira (3) com a eliminação de Dayane com seis votos. Ela foi a mais votada por sua equipe, a tribo Lua, que perdeu a primeira prova de imunidade da edição e por isso teve de escolher um membro para deixar o programa.
A tribo Lua venceu as duas primeiras provas, garantindo, fogo, melhor acampamento -que fica próximo de árvores que garantem sombra- e o privilégio de maior quantidade de comida. Mas a tribo Sol conseguiu virar o jogo na Prova de Imunidade. Com isso, a Lua foi obrigada a escolher um membro para ser eliminado.
O primeiro episódio começou com a adrenalina com o apresentador Fernando Fernandes chegando de paraquedas. Enquanto os 24 participantes desembarcavam de um barco e nadavam até a praia.
"O primeiro mergulho no mar foi um desastre. Todo mundo lá na frente e eu flopado, quase morrendo. Fiquei morrendo de medo das pessoas acharem que eu sou fraco e querer me eliminar", disse o redator publicitário Victor Hugo de Castro.
No local, os participantes foram separados em duas equipes: Sol e Lua, que defenderam as cores amarelo e azul, respectivamente. Eles receberam as bandanas com as cores de suas equipes, os cajados e partiram para a primeira prova de sobrevivência.
A Sol era composta por Ninha, Matheus, Vanderlei, Flavia, Pedro, Tiemi, Andréa, Patrícia, Clécio, Verônica, Lucas e Leonardo. Enquanto a Lua era formada por Adriano, Dayane, Shirley, Ipojucan, Kamyla, Janaron, Bruna, Victor, Charles, Rodrigo, Roberta e Guza.
Teve participante que decidiu criar personagem e começou a fazer alianças, enquanto outros estão de olho em romance.

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