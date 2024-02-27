Faustão realiza transplante de rim e segue em observação no hospital

Faustão foi submetido a uma cirurgia de transplante de rim Crédito: Renato Pizzutto/Band - 07/03/23

Fausto Silva, 73, foi submetido a uma cirurgia de transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo boletim médico, a cirurgia aconteceu na manhã de segunda (26), sem intercorrências.

Fausto Silva seguirá internado e em observação. Ele voltou a ser internado seis meses após receber, em 27 de agosto, um transplante de coração.