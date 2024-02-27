Alok mostra novo integrante da família: 'Agora somos 6', diz

Alok mostra novo integrante da família: um robô. 'Agora somos 6' Crédito: Reprodução/Instagram/@alok

A família de Alok cresceu. Nesta segunda-feira, 26, o DJ compartilhou em suas redes sociais um vídeo apresentando o novo integrante da família, um cachorro robô, e escreveu: "Agora somos 6. Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?". Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, o cachorro robô aparece interagindo com a mulher de Alok. Romana Novais, os filhos Ravi e Raika, além do (outro) pet da família, o Apollo, um cachorro da raça Samoieda.