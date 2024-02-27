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Alok mostra novo integrante da família: 'Agora somos 6', diz

Nas imagens, o cachorro robô aparece interagindo com a mulher de Alok. Romana Novais, os filhos Ravi e Raika, além do cão da família
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:32

Alok mostra novo integrante da família: um robô. 'Agora somos 6'
Alok mostra novo integrante da família: um robô. 'Agora somos 6' Crédito: Reprodução/Instagram/@alok
A família de Alok cresceu. Nesta segunda-feira, 26, o DJ compartilhou em suas redes sociais um vídeo apresentando o novo integrante da família, um cachorro robô, e escreveu: "Agora somos 6. Sim, é de verdade. Como ele deveria se chamar?". Veja o vídeo abaixo.
Nas imagens, o cachorro robô aparece interagindo com a mulher de Alok. Romana Novais, os filhos Ravi e Raika, além do (outro) pet da família, o Apollo, um cachorro da raça Samoieda.
O cachorro robô também mostra que é capaz de reproduzir alguns "truques". Nas imagens, é possível ele fazer o formato de coração com as "patas dianteiras", correr atrás de objetos, saltar e mais. O novo integrante da família ainda aparece passeando com Alok e Apollo, sendo guiado por uma coleira.

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