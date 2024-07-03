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Polêmica

Ex-funcionários de Gal Costa pedem mais de R$ 1 milhão em processos trabalhistas

OUTRO LADO: Defesa de Wilma Petrillo, viúva da cantora, não respondeu à tentativa de contato até o momento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 09:04

Retrato da cantora Gal Costa
Retrato da cantora Gal Costa Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress
Dois antigos funcionários de Gal Costa entraram com ações trabalhistas contra o espólio da cantora e sua viúva, Wilma Petrillo, no final de maio. Ao todo, a ex-empregada da família da cantora e seu ex-funcionário de serviços gerais pedem R$ 1.141.581,07 nos processos.
Segundo as ações, nenhum dos funcionários teve sua carteira de trabalho assinada. Entre as reivindicações, ambos reclamam pelo reconhecimento da relação de emprego, o pagamento de 13º salário, FGTS, férias e horas extras, verbas rescisórias, seguro desemprego e reajuste salarial.
Procurada pela Folha de S.Paulo, a defesa de Petrillo não respondeu à tentativa de contato até a publicação desta reportagem.
A ex-empregada, cuja ação tramita na 82ª Vara de Trabalho de São Paulo, pede R$ 832.411,83, e tem uma audiência marcada para 1º de agosto.
Na semana seguinte, deve acontecer a audiência do outro ex-funcionário, marcada para 5 de agosto. Sua ação corre na 74ª Vara de Trabalho de São Paulo.

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