Ex-funcionários de Gal Costa pedem mais de R$ 1 milhão em processos trabalhistas

Retrato da cantora Gal Costa Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress

Dois antigos funcionários de Gal Costa entraram com ações trabalhistas contra o espólio da cantora e sua viúva, Wilma Petrillo, no final de maio. Ao todo, a ex-empregada da família da cantora e seu ex-funcionário de serviços gerais pedem R$ 1.141.581,07 nos processos.

Segundo as ações, nenhum dos funcionários teve sua carteira de trabalho assinada. Entre as reivindicações, ambos reclamam pelo reconhecimento da relação de emprego, o pagamento de 13º salário, FGTS, férias e horas extras, verbas rescisórias, seguro desemprego e reajuste salarial.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a defesa de Petrillo não respondeu à tentativa de contato até a publicação desta reportagem.

A ex-empregada, cuja ação tramita na 82ª Vara de Trabalho de São Paulo, pede R$ 832.411,83, e tem uma audiência marcada para 1º de agosto.