Festival Rota dos Queijos agita o fim de semana em João Neiva

Vila Veneto é uma das queijarias da Rota dos Queijos Crédito: Instagram/Vila Vêneto

Gosta de queijo? Então prepare-se para a terceira edição do Festival Rota dos Queijos de João Neiva, que acontece neste fim de semana, entre os dias 4 e 7 de julho (de quinta a domingo), com entrada gratuita.

O evento tem o objetivo de destacar a qualidade dos queijos e o trabalho dos produtores da região, que compõem o circuito turístico estadual Rota dos Queijos . A programação vai reunir no Centro Comunitário de João Neiva apresentações culturais, shows musicais, expositores de queijo e de outros produtos da agroindústria capixaba, cervejarias artesanais e uma ampla praça de alimentação.

A Del Caro Produtos Artesanais fica em Cavalinho, João Neiva Crédito: Evelize Calmon

O local da festa será dividido em dois ambientes, um deles o Espaço Orquestrado, que terá uma adega climatizada com vinhos nacionais e importados, cafeteria, gelateria, artesanato, flores e apresentações da Orquestra do Instituto Preservarte.

Em uma outra área, os visitantes poderão assistir a aulas-shows com profissionais renomados da gastronomia capixaba e do cenário nacional, especialmente o da produção de queijos, como o mestre queijeiro Frederico Sotero, da premiada Fazenda Canastra, em Minas Gerais.

Durante o evento, os visitantes poderão degustar queijos artesanais da região, alguns deles premiados. Tais produtos também farão parte de diversos pratos à venda na praça de alimentação, entre os quais massas, risotos e pizzas, que custarão de R$ 8 a R$ 90.

Entre os destaques do festival está o Queijo Montanhês Capixaba, original de João Neiva; o queijo bordô, maturado em vinho, e o Original Otello, característico da região e rastreado por conta da etiqueta de caseína que assina a numeração da peça.

Queijos premiados da Giacomin estão entre os destaques do festival Crédito: Queijos Giacomin/Divulgação

A Rota dos Queijos, em João Neiva, está localizada às margens da BR-259, no percurso entre o distrito de Cavalinho e o trevo de João Neiva X Colatina. O circuito é formado pelas queijarias Del Caro, Vila Veneto, Trevo, Bergantini e Giacomin, que estarão presentes em todos os dias do evento.

PARA COMER E BEBER

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO:

Bosi Bar - petiscos variados

Casa Brasil - assados

Restaurante Purumar - bolinho de bacalhau, arroz de polvo, bobó de camarão e massa ao molho de queijo e camarão

Cozinha da Fabricia Richielly - petiscos e massas

Pizzaria Manda Brasa - pizzas feitas com queijos da região

Food Truck Parrilla & Burger - grelhados e hambúrguer

Roots BBQ - fogo de chão e churrasco americano CERVEJARIAS E BAR:

Três Torres

Ilupi

Apotheose

Drink Tropical

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (4/07)

18h – Abertura do festival ao público



Espaço Preservarte 25 anos

18h30 – Apresentação musical com Clemar e Léo (MPB)



20h – Tuti Vieira (pop rock acústico)



Palco Monte Negro

19h – Orquestra Dedilharcos (Preservarte)



20h – Show com Renato Sabaini (MPB)



22h – Show com Leony Diall (pop rock)

SEXTA-FEIRA (5/07)

18h – Abertura do festival ao público



Cozinha Rota dos Queijos



18h – Aula-show com o mestre queijeiro Pedro Henrique, da Queijaria Giacomin



18h40 – Aula-show com o churrasqueiro Juliano Broetto, da Churrascaria Broetto e Queijos do Trevo

19h20 - Aula-show com o mestre queijeiro Frederico Sotero, da Fazenda Canastra/MG



Espaço Preservarte 25 anos

19h – Orquestra de Viola Caipira Preservarte



20h – Show com Tons do Brasil



Palco Monte Negro

20h – Show com Jackson Lima (pop rock)



22h – Show com Nano Vianna (releituras de rock)

SÁBADO (6/07)

16h – Abertura do festival ao público



Cozinha Rota dos Queijos



17h – Aula-show com as chefs Estéfani Nobre e Melissa Farias (Professoras Ceet), representando Queijos Del Caro e Massas Fornaciari

18h – Aula-show com a chef Letícia Sant'anna, do Restaurante Purumar, com Queijos Bergantini



19h – Aula-show com Roberto Cuzini com Queijaria Vila Veneto



20h – Aula-show com o sommelier e chef Paulo Gáudio com vinhos da Vinícola Gáudio e queijos da Rota dos Queijos



Espaço Preservarte 25 anos



17h – Show acústico com André e Priscila (voz e violão)



19h – Show com Cláudio Lyra (acústico)



Palco Monte Negro



18h – Show com Júnior Almeida (samba)



20h – Show com Gilmar Azevedo (pop rock)



22h – Show com Picnic Dogs (pop rock)

DOMINGO (7/07)

11h – Abertura do festival ao público



Espaço Preservarte 25 anos



11h – Apresentação do Coral Bem Viver



13h – Apresentação da Orquestra de Viola Caipira Preservarte



15h – Apresentação da Orquestra Preservarte (bossa nova)



Palco Monte Negro



12h – Apresentação da Banda da Pestalozzi (brasilidades)



14h – Show com John e Gabi (pop rock)



16h – Show com Wolmer e Banda (pop)



18h – Show com Moxuara (regional)



3º FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA

Quando: de 4 a 7 de julho de 2024

Onde: no Centro Comunitário de João Neiva (Centro Cultural)

Entrada gratuita

Realização: Instituto Panela de Barro, com apoio da Aderes, Sebrae-ES, Prefeitura de João Neiva e Instituto Preservarte.

