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Comida e cultura

Festival Rota dos Queijos agita o fim de semana em João Neiva

Evento é gratuito e acontece de 4 a 7 de julho com o objetivo de divulgar e valorizar a produção de queijos no município
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 16:29

Queijos da Vila Vêneto, em João Neiva
Vila Veneto é uma das queijarias da Rota dos Queijos Crédito: Instagram/Vila Vêneto
Gosta de queijo? Então prepare-se para a terceira edição do Festival Rota dos Queijos de João Neiva, que acontece neste fim de semana, entre os dias 4 e 7 de julho (de quinta a domingo), com entrada gratuita. 
O evento tem o objetivo de destacar a qualidade dos queijos e o trabalho dos produtores da região, que compõem o circuito turístico estadual Rota dos Queijos. A programação vai reunir no Centro Comunitário de João Neiva apresentações culturais, shows musicais, expositores de queijo e de outros produtos da agroindústria capixaba, cervejarias artesanais e uma ampla praça de alimentação.
Queijaria Delcaro, em João Neiva
A Del Caro Produtos Artesanais fica em Cavalinho, João Neiva Crédito: Evelize Calmon
O local da festa será dividido em dois ambientes, um deles o Espaço Orquestrado, que terá uma adega climatizada com vinhos nacionais e importados, cafeteria, gelateria, artesanato, flores e apresentações da Orquestra do Instituto Preservarte.
Em uma outra área, os visitantes poderão assistir a aulas-shows com profissionais renomados da gastronomia capixaba e do cenário nacional, especialmente o da produção de queijos, como o mestre queijeiro Frederico Sotero, da premiada Fazenda Canastra, em Minas Gerais. 

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Durante o evento, os visitantes poderão degustar queijos artesanais da região, alguns deles premiados. Tais produtos também farão parte de diversos pratos à venda na praça de alimentação, entre os quais massas, risotos e pizzas, que custarão de R$ 8 a R$ 90.
Entre os destaques do festival está o Queijo Montanhês Capixaba, original de João Neiva; o queijo bordô, maturado em vinho, e o Original Otello, característico da região e rastreado por conta da etiqueta de caseína que assina a numeração da peça.
Queijos premiados da queijaria Giacomin, em João Neiva
Queijos premiados da Giacomin estão entre os destaques do festival Crédito: Queijos Giacomin/Divulgação
A Rota dos Queijos, em João Neiva, está localizada às margens da BR-259, no percurso entre o distrito de Cavalinho e o trevo de João Neiva X Colatina. O circuito é formado pelas queijarias Del Caro, Vila Veneto, Trevo, Bergantini e Giacomin, que estarão presentes em todos os dias do evento.

PARA COMER E BEBER

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO:
  • Bosi Bar - petiscos variados
  • Casa Brasil - assados
  • Restaurante Purumar - bolinho de bacalhau, arroz de polvo, bobó de camarão e massa ao molho de queijo e camarão
  • Cozinha da Fabricia Richielly - petiscos e massas
  • Pizzaria Manda Brasa - pizzas feitas com queijos da região
  • Food Truck Parrilla & Burger - grelhados e hambúrguer
  • Roots BBQ - fogo de chão e churrasco americano
CERVEJARIAS E BAR:
  • Três Torres
  • Ilupi
  • Apotheose   
  • Drink Tropical

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (4/07)
  • 18h – Abertura do festival ao público
  • Espaço Preservarte 25 anos
  • 18h30 – Apresentação musical com Clemar e Léo (MPB)
  • 20h – Tuti Vieira (pop rock acústico)
  • Palco Monte Negro
  • 19h – Orquestra Dedilharcos (Preservarte)
  • 20h – Show com Renato Sabaini (MPB)
  • 22h – Show com Leony Diall (pop rock)
SEXTA-FEIRA (5/07)
  • 18h – Abertura do festival ao público
  • Cozinha Rota dos Queijos
  • 18h – Aula-show com o mestre queijeiro Pedro Henrique, da Queijaria Giacomin
  • 18h40 – Aula-show com o churrasqueiro Juliano Broetto, da Churrascaria Broetto e Queijos do Trevo
  • 19h20 - Aula-show com o mestre queijeiro Frederico Sotero, da Fazenda Canastra/MG
  • Espaço Preservarte 25 anos
  • 19h – Orquestra de Viola Caipira Preservarte
  • 20h – Show com Tons do Brasil
  • Palco Monte Negro
  • 20h – Show com Jackson Lima (pop rock)
  • 22h – Show com Nano Vianna (releituras de rock)
SÁBADO (6/07)
  • 16h – Abertura do festival ao público
  • Cozinha Rota dos Queijos
  • 17h – Aula-show com as chefs Estéfani Nobre e Melissa Farias (Professoras Ceet), representando Queijos Del Caro e Massas Fornaciari
  • 18h – Aula-show com a chef Letícia Sant'anna, do Restaurante Purumar, com Queijos Bergantini
  • 19h – Aula-show com Roberto Cuzini com Queijaria Vila Veneto
  • 20h – Aula-show com o sommelier e chef Paulo Gáudio com vinhos da Vinícola Gáudio e queijos da Rota dos Queijos
  • Espaço Preservarte 25 anos
  • 17h – Show acústico com André e Priscila (voz e violão)
  • 19h – Show com Cláudio Lyra (acústico)
  • Palco Monte Negro
  • 18h – Show com Júnior Almeida (samba)
  • 20h – Show com Gilmar Azevedo (pop rock)
  • 22h – Show com Picnic Dogs (pop rock)
DOMINGO (7/07)
  • 11h – Abertura do festival ao público
  • Espaço Preservarte 25 anos
  • 11h – Apresentação do Coral Bem Viver
  • 13h – Apresentação da Orquestra de Viola Caipira Preservarte
  • 15h – Apresentação da Orquestra Preservarte (bossa nova)
  • Palco Monte Negro
  • 12h – Apresentação da Banda da Pestalozzi (brasilidades)
  • 14h – Show com John e Gabi (pop rock)
  • 16h – Show com Wolmer e Banda (pop)
  • 18h – Show com Moxuara (regional)
3º FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA
Quando: de 4 a 7 de julho de 2024
Onde: no Centro Comunitário de João Neiva (Centro Cultural)
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro, com apoio da Aderes, Sebrae-ES, Prefeitura de João Neiva e Instituto Preservarte.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

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