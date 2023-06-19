O circuito turístico estadual Rota dos Queijos, criado recentemente no Norte do Estado, é tema de um evento que vai reunir gastronomia, arte e cultura em João Neiva.
Trata-se do Festival Rota do Queijos, que chega à segunda edição entre 22 e 25 de junho, no Centro de Eventos Independência. A entrada é gratuita.
Nos quatro dias do festival, o público vai poder conferir e degustar queijos artesanais (alguns de receita autoral) que agradam a diferentes paladares.
Além de variedades do seu carro-chefe, o evento também vai contar com opções de cerveja artesanal, apresentações musicais, passeios turísticos e aulas-shows de chefs de João Neiva e de outros municípios do Espírito Santo.
Um dos destaques do Rota dos Queijos é a apresentação do queijo montanhês capixaba, criado na região. O queijo bordô, maturado no vinho, e o queijo Otello, também original e com peças seriadas e numeradas, também fazem parte do festival.
Festival gastronômico da Rota dos Queijos movimenta João Neiva
QUEIJARIAS DA ROTA
A Rota dos Queijos é formada pelas queijarias Del Caro, Vila Veneto, Trevo, Bergantini e Giacomin, que estarão presentes no evento. O circuito está localizado às margens da BR-259 e o percurso vai do distrito de Cavalinho ao trevo de João Neiva X Colatina.
A praça de alimentação do festival vai contar com a steakhouse da Três Torres, com a queijaria Vila Veneto - que vai servir massas preparadas dentro de uma "panela" de queijo parmesão, e também com opções do Casebre do Jack e do restaurante Purumar.
O Espaço Mercearia vai ter à venda chocolates artesanais, cafés especiais, doces típicos, pães, biscoitos, cachaças, exposição de flores e de artesanato, além de uma adega climatizada com rótulos selecionados para harmonizar com os queijos regionais.
Na ala das cervejas artesanais, estão garantidas as presenças das cervejarias 3 Torres, de João Neiva, e também das capixabas Berger, Azzurra, Mestra e Moro.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (22/06)
- 18h – Abertura
- Cozinha Rota dos Queijos:
- 18h - Aula-show com as chefs Estéfani Nobre e Melissa Farias - Queijos Del Caro
- 19h - Aula-show com a chef Letícia Sant'anna, do Restaurante Purumar - Queijos Bergantini
- Palco Três Torres:
- 18h30 – Apresentação de congo
- 20h - Show acústico com Renato Sabaini
- 22h - Show com Leony Diall
- 18h - Abertura
- Cozinha Rota dos Queijos:
- 18h - Aula com o mestre-queijeiro Pedro Henrique - Queijaria Giacomin
- 19h - Aula com as chefs Luana Segato e Pietra Morelatto - Queijos do Trevo
- 20h - Aula com o chef Alessandro Eller, do Instituto Panela de Barro - Massas Fornaciari
- Palco Três Torres:
- 19h - Show com a Orquestra de Viola Caipira do Instituto Preservarte
- 20h - Show com Gilmar Azevedo
- 22h - Apresentação de humor com Tonho dos Couros
- 23h - Show com Rubens Netto
- 14h - Abertura do festival ao público
- Cozinha Rota dos Queijos:
- 18h - Aula-show com o chef Fabrício Eller (Casebre do Jack) e o mestre-churrasqueiro Juliano Broeto - Churrascaria Broeto
- 19h - Aula-show com Roberto Cuzini - Queijaria Vila Veneto
- 20h - Aula-show de harmonização com o sommelier e chef Paulo Gaudio - Vinícola Gaudio e Queijos da Rota dos Queijos
- Palco Três Torres:
- 14h - Apresentação de Júnior Almeida
- 17h - Apresentação musical
- 19h - Show da Orquestra Dedilharcos - Instituto Preservarte
- 20h - Show com Marcos Bifão
- 22h - Show com Picnic Dogs
- 11h - Abertura
- Palco Três Torres:
- 11h - Apresentação da Escola de Música Guilherme Batista
- 12h - Show com Cláudio Lira e Washington
- 16h - Apresentação da Concertina de Guaraná/Aracruz
- 18h - Show com o Grupo Moxuara
- 20h - Show com Wolmer e banda
2º FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA
Quando: de 22 a 25 de junho de 2023
Onde: Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), João Neiva
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de João Neiva, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva e do Instituto Preservarte.
Quando: de 22 a 25 de junho de 2023
Onde: Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), João Neiva
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de João Neiva, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva e do Instituto Preservarte.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes.