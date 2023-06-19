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Festival gastronômico da Rota dos Queijos movimenta João Neiva

2° Festival Rota dos Queijos de João Neiva reúne queijarias do circuito turístico, cervejarias, chefs e atrações musicais, de 22 a 25 de junho. Entrada é gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 18:42

O circuito turístico estadual Rota dos Queijos, criado recentemente no Norte do Estado, é tema de um evento que vai reunir gastronomia, arte e cultura em João Neiva.
Trata-se do Festival Rota do Queijos, que chega à segunda edição entre 22 e 25 de junho, no Centro de Eventos Independência. A entrada é gratuita.
Nos quatro dias do festival, o público vai poder conferir e degustar queijos artesanais (alguns de receita autoral) que agradam a diferentes paladares.
Além de variedades do seu carro-chefe, o evento também vai contar com opções de cerveja artesanal, apresentações musicais, passeios turísticos e aulas-shows de chefs de João Neiva e de outros municípios do Espírito Santo. 
Um dos destaques do Rota dos Queijos é a apresentação do queijo montanhês capixaba, criado na região. O queijo bordô, maturado no vinho, e o queijo Otello, também original e com peças seriadas e numeradas, também fazem parte do festival.
Festival gastronômico da Rota dos Queijos movimenta João Neiva

QUEIJARIAS DA ROTA

A Rota dos Queijos é formada pelas queijarias Del Caro, Vila Veneto, Trevo, Bergantini e Giacomin, que estarão presentes no evento. O circuito está localizado às margens da BR-259 e o percurso vai do distrito de Cavalinho ao trevo de João Neiva X Colatina. 
Queijos da Vila Vêneto Queijaria e Bistrô, em João Neiva
Queijos produzidos na Vila Veneto Queijaria e Bistrô Crédito: Vila Veneto/Instagram
A praça de alimentação do festival vai contar com a steakhouse da Três Torres, com a queijaria Vila Veneto - que vai servir massas preparadas dentro de uma "panela" de queijo parmesão, e também com opções do Casebre do Jack e do restaurante Purumar.
O Espaço Mercearia vai ter à venda chocolates artesanais, cafés especiais, doces típicos, pães, biscoitos, cachaças, exposição de flores e de artesanato, além de uma adega climatizada com rótulos selecionados para harmonizar com os queijos regionais.
Na ala das cervejas artesanais, estão garantidas as presenças das cervejarias 3 Torres, de João Neiva, e também das capixabas Berger, Azzurra, Mestra e Moro.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22/06)
  • 18h – Abertura 
  • Cozinha Rota dos Queijos:
  • 18h - Aula-show com as chefs Estéfani Nobre e Melissa Farias - Queijos Del Caro
  • 19h - Aula-show com a chef Letícia Sant'anna, do Restaurante Purumar - Queijos Bergantini
  • Palco Três Torres:
  • 18h30 – Apresentação de congo
  • 20h - Show acústico com Renato Sabaini
  • 22h - Show com Leony Diall
SEXTA-FEIRA (23/06)
  • 18h - Abertura 
  • Cozinha Rota dos Queijos:
  • 18h - Aula com o mestre-queijeiro Pedro Henrique - Queijaria Giacomin
  • 19h - Aula com as chefs Luana Segato e Pietra Morelatto - Queijos do Trevo
  • 20h - Aula com o chef Alessandro Eller, do Instituto Panela de Barro - Massas Fornaciari
  • Palco Três Torres:
  • 19h - Show com a Orquestra de Viola Caipira do Instituto Preservarte
  • 20h - Show com Gilmar Azevedo
  • 22h - Apresentação de humor com Tonho dos Couros
  • 23h - Show com Rubens Netto
SÁBADO (24/06)
  • 14h - Abertura do festival ao público
  • Cozinha Rota dos Queijos:
  • 18h - Aula-show com o chef Fabrício Eller (Casebre do Jack) e o mestre-churrasqueiro Juliano Broeto - Churrascaria Broeto
  • 19h - Aula-show com Roberto Cuzini - Queijaria Vila Veneto
  • 20h - Aula-show de harmonização com o sommelier e chef Paulo Gaudio - Vinícola Gaudio e Queijos da Rota dos Queijos
  • Palco Três Torres:
  • 14h - Apresentação de Júnior Almeida
  • 17h - Apresentação musical
  • 19h - Show da Orquestra Dedilharcos - Instituto Preservarte
  • 20h - Show com Marcos Bifão
  • 22h - Show com Picnic Dogs
DOMINGO (25/06)
  • 11h - Abertura 
  • Palco Três Torres:
  • 11h - Apresentação da Escola de Música Guilherme Batista
  • 12h - Show com Cláudio Lira e Washington
  • 16h - Apresentação da Concertina de Guaraná/Aracruz
  • 18h - Show com o Grupo Moxuara
  • 20h - Show com Wolmer e banda
2º FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA 
Quando: de 22 a 25 de junho de 2023
Onde: Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), João Neiva
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de João Neiva, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva e do Instituto Preservarte.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

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