João Neiva. O circuito turístico estadual Rota dos Queijos , criado recentemente no Norte do Estado, é tema de um evento que vai reunir gastronomia, arte e cultura em

Trata-se do Festival Rota do Queijos, que chega à segunda edição entre 22 e 25 de junho, no Centro de Eventos Independência. A entrada é gratuita.

Nos quatro dias do festival, o público vai poder conferir e degustar queijos artesanais (alguns de receita autoral) que agradam a diferentes paladares.

Além de variedades do seu carro-chefe, o evento também vai contar com opções de cerveja artesanal, apresentações musicais, passeios turísticos e aulas-shows de chefs de João Neiva e de outros municípios do Espírito Santo.

Um dos destaques do Rota dos Queijos é a apresentação do queijo montanhês capixaba, criado na região. O queijo bordô, maturado no vinho, e o queijo Otello, também original e com peças seriadas e numeradas, também fazem parte do festival.

Your browser does not support the audio element. Festival gastronômico da Rota dos Queijos movimenta João Neiva

QUEIJARIAS DA ROTA

A Rota dos Queijos é formada pelas queijarias Del Caro, Vila Veneto, Trevo, Bergantini e Giacomin, que estarão presentes no evento. O circuito está localizado às margens da BR-259 e o percurso vai do distrito de Cavalinho ao trevo de João Neiva X Colatina.

Queijos produzidos na Vila Veneto Queijaria e Bistrô Crédito: Vila Veneto/Instagram

A praça de alimentação do festival vai contar com a steakhouse da Três Torres, com a queijaria Vila Veneto - que vai servir massas preparadas dentro de uma "panela" de queijo parmesão, e também com opções do Casebre do Jack e do restaurante Purumar.

O Espaço Mercearia vai ter à venda chocolates artesanais, cafés especiais, doces típicos, pães, biscoitos, cachaças, exposição de flores e de artesanato, além de uma adega climatizada com rótulos selecionados para harmonizar com os queijos regionais.

Na ala das cervejas artesanais, estão garantidas as presenças das cervejarias 3 Torres, de João Neiva, e também das capixabas Berger, Azzurra, Mestra e Moro.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22/06)

18h – Abertura



Cozinha Rota dos Queijos:



18h - Aula-show com as chefs Estéfani Nobre e Melissa Farias - Queijos Del Caro



19h - Aula-show com a chef Letícia Sant'anna, do Restaurante Purumar - Queijos Bergantini



Palco Três Torres:



18h30 – Apresentação de congo



20h - Show acústico com Renato Sabaini



22h - Show com Leony Diall

SEXTA-FEIRA (23/06)

18h - Abertura



Cozinha Rota dos Queijos:



18h - Aula com o mestre-queijeiro Pedro Henrique - Queijaria Giacomin



19h - Aula com as chefs Luana Segato e Pietra Morelatto - Queijos do Trevo



20h - Aula com o chef Alessandro Eller, do Instituto Panela de Barro - Massas Fornaciari



Palco Três Torres:



19h - Show com a Orquestra de Viola Caipira do Instituto Preservarte



20h - Show com Gilmar Azevedo



22h - Apresentação de humor com Tonho dos Couros



23h - Show com Rubens Netto SÁBADO (24/06)

14h - Abertura do festival ao público



Cozinha Rota dos Queijos:



18h - Aula-show com o chef Fabrício Eller (Casebre do Jack) e o mestre-churrasqueiro Juliano Broeto - Churrascaria Broeto



19h - Aula-show com Roberto Cuzini - Queijaria Vila Veneto



20h - Aula-show de harmonização com o sommelier e chef Paulo Gaudio - Vinícola Gaudio e Queijos da Rota dos Queijos



Palco Três Torres:



14h - Apresentação de Júnior Almeida



17h - Apresentação musical



19h - Show da Orquestra Dedilharcos - Instituto Preservarte



20h - Show com Marcos Bifão



22h - Show com Picnic Dogs

DOMINGO (25/06)

11h - Abertura



Palco Três Torres:



11h - Apresentação da Escola de Música Guilherme Batista



12h - Show com Cláudio Lira e Washington



16h - Apresentação da Concertina de Guaraná/Aracruz



18h - Show com o Grupo Moxuara



20h - Show com Wolmer e banda

2º FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS DE JOÃO NEIVA

Quando: de 22 a 25 de junho de 2023

Onde: Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), João Neiva

Entrada gratuita

Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de João Neiva, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva e do Instituto Preservarte.

