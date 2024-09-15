"É um personagem ingênuo", diz Fábio Lago sobre papel em ‘Volta por Cima’

Fábio Lago dará vida a Sebastian, em "Volta por Cima" Crédito: Globo/ Fábio Rocha/Instagram

O funcionário exemplar dos irmãos Góis de Macedo, uma família tradicional do Rio de Janeiro que torrou toda a herança. Esse é o papel que o ator Fábio Lago vai interpretar na nova novela das 19h, “Volta por Cima”. A trama, criada e escrita por Claudia Souto, trata de resiliência, com histórias de pessoas do subúrbio.

Em bate-papo com HZ, Fábio contou detalhes sobre seu personagem: o Sebastian. Mas antes, vale entender um pouco da história dele. O mordomo da família veio jovem para o Rio de Janeiro, com Jô (Vitor Sampaio), seu irmão. Seus modos refinados foram moldados pelos cursos que fez quando mais novo - até conseguir emprego na Mansão Góis de Macedo, ainda na época de ouro.

“Eu vejo que o Sebastian tem muita compaixão pela família, principalmente pelo fato deles terem perdido tudo. Ele quer deixar que essas pessoas ainda sintam esse glamour da sociedade. Mas posso dizer que ele é um personagem ingênuo, gosta de tudo impecável. Ele não depende do amor das pessoas, ele ama espontaneamente todos”, contou para HZ.

Com os Góis de Macedo, as aparências enganam Família Góis de Macedo Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Mantendo um suspense sobre qual ‘virada’ seu personagem deve ter durante a novela, Fábio diz que Sebástian sente uma paixão platônica por Joyce (Drica Moraes), uma das irmãs da família Góis de Macedo, junto com Belisa (Betty Faria) e Gigi (Rodrigo Fagundes). Inclusive, esse tratamento diferenciado provocará até ciúmes.

EXPECTATIVA

A novela só estreia dia 30 de setembro, mas até lá, o ator revelou que busca manter a expectativa controlada. “Na minha existência, sempre tive ansiedade, não dormia. Eu estou trabalhando em terapia para não ter expectativa. Eu prefiro. Mas sei que essa é uma obra diferenciada, dinâmica, com pluralidade e diversidade”.

A nossa meta é humanizar os personagens. Mesmo nas comédias mais rasgadas, o público não precisa esperar que seja uma novela pastelão. E por se tratar nos subúrbios, a gente vai ver como tem mais dinamismo, que acontece muito mais coisa do que em um bairro nobre, por exemplo

Fábio Lago vai viver Sebastian em "Volta por Cima" Crédito: Reprodução/Instagram/@fabiolagooficial

PREPARAÇÃO

Em cada personagem que Fábio dá vida o público conhece mais um lado de sua arte. Entre os destaques, está o traficante Baiano, de Tropa de Elite (2007), Naldo, de Cheias de Charme (2012) e Venâncio, o vilão de Renascer (2024). Com esse repertório, é quase impossível negar que o ator consegue facilmente abraçar diferentes características.

“Me considero um ator de personagem populares. Em 'Cheias de Charme', o Naldo era bastante popular. Só que a partir de um ponto da minha carreira, aprendi a verticalizar mais o meu processo. Acho que o divisor de águas foi em Tropa de Elite. Ali, comecei a buscar minhas referências emocionais”.

Já com o Venâncio, me isolava no set por ter uma carga dramática maior. Não era só técnica, fui buscar referências em tudo que transitava. Claro que cada caso é um caso. Quando fiz o Curupira, em Cidade Invisível (Netflix), fui para a Chapada pedir autorização da natureza para interpretar

Apesar disso, Fábio conta que para fazer o Sebastian, decidiu abrir mão deste estilo de preparação. Queria que fosse mais real e parecido com ele mesmo. “É uma novela muito humana. O Sebastian está muito próximo de mim, mais do que qualquer coisa. Busquei referência em mim mesmo”, finalizou.

CONVITE AOS CAPIXABAS

Tenho um carinho muito grande pelo Espírito Santo. Sou de Ilhéus, na Bahia, e sempre passo por aí quando venho para o Rio de Janeiro. Por isso queria convidar você, capixaba, para assistir a nova novela das sete, ‘Volta por Cima’. Vai ser uma novela diversa, divertida e o mais diferente que possa imaginar. Espero que vocês curtam, se divirtam e reflitam. Obrigado pelo carinho

SOBRE A NOVELA

Tudo começa na casa da família Souza: o motorista Lindomar (MV Bill) acorda cedo para trabalhar. Na sala, sua esposa Doralice (Teresa Seiblitz) faz o café da manhã, enquanto as filhas Madalena (Jéssica Ellen) e Tati (Bia Santana) se preparam para mais um dia. No sofá da sala, Osmar (Milhem Cortaz), irmão de Doralice, ainda dorme. É cedo na Vila Cambucá, bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro, e esse é mais um despertar de uma família que vislumbra por dias melhores.

A ‘Volta Por Cima’ de Madá e Jão Madalena (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

A casa de Madalena, conhecida como Madá, é como a de muitos brasileiros. O retrato de pessoas que acordam todos os dias para batalhar o presente e construir o futuro guiados por seus valores e sonhos. Madá ainda quer encontrar o seu propósito na vida, mas quando sua mãe descobre uma grave doença no coração, ela passa a ajudar no sustento de casa, vendendo as roupas de ginástica feitas por Doralice e cuidando da irmã adolescente.