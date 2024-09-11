Em alta na Globo, Bia do Brás terá quadro no Encontro com Patrícia Poeta

Beatriz Reis renovou contrato com a Globo em agosto Crédito: Reprodução/Instagram

Em alta na Globo desde que renovou seu contrato com a emissora em agosto, a ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás, ganhará mais espaço para mostrar o seu trabalho a partir da semana que vem.

Bia ganhará um novo quadro no programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta nas manhãs da emissora. A primeira gravação acontece já nesta quarta-feira (11), em São Paulo.

Bia do Brás vai invadir as feiras livres da capital paulistana e vai explorar o lado vendedor de Bia, que tem assinado diversos contratos comerciais nas últimas semanas.

A ex-BBB usará de toda a sua lábia e estratégia de venda para dar dicas aos feirantes incrementarem suas oportunidades de negócios, seja para venda de frutas, ou para algo mais completo.

O quadro estreia no próximo dia 17, uma terça-feira, dentro da atração de variedades de Patrícia Poeta. Paralelo ao quadro, Bia do Brás continuará com outros projetos para a Globo.