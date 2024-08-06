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Após renovar contrato com a Globo, Bia do Brás compra casa para a mãe

O BBB 24 continua rendendo frutos para Beatriz Reis Brasil, a Bia do Brás, como ficou conhecida no reality.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 09:23

Beatriz Reis, a Bia do Brás: contrato renovado com a Globo devido ao sucesso comercial
Beatriz Reis, a Bia do Brás: contrato renovado com a Globo devido ao sucesso comercial Crédito: Globo
BBB 24 continua rendendo frutos para Beatriz Reis Brasil, a Bia do Brás, como ficou conhecida no reality.
A paulista, que ficou entre os cinco finalistas do BBB, acaba de renovar contrato com a Globo e comprar uma casa para sua família.
Cheia de contratos publicitários, Bia desbancou o campeão da edição, Davi Brito, que teve o vínculo com a Globo rescindido após se envolver em inúmeras polêmicas.
Em seu perfil no Instagram - com mais de 5 milhões de seguidores - Bia comemorou a novidade. "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista. Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu.
Ex-BBBs parabenizaram a colega pela conquista. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, também ficou feliz pela pupila. "Viva! Você merece, Bia!", comemorou.
"Que lindo, mana. Você merece o melhor dessa terra", escreveu Isabelle. Outros parceiros de confinamento, como Michel, Matteus e Raquele, também comemoraram a conquista de Bia, além de artistas e ex-BBBs de edições antigas, como Eliezer, Gil do Vigor, Tatá Werneck e Belo.
Davi Brito também deixou seus parabéns. "Feliz por você", escreveu o campeão da edição.

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