Após renovar contrato com a Globo, Bia do Brás compra casa para a mãe

Beatriz Reis, a Bia do Brás: contrato renovado com a Globo devido ao sucesso comercial Crédito: Globo

BBB 24 continua rendendo frutos para Beatriz Reis Brasil, a Bia do Brás, como ficou conhecida no reality.

A paulista, que ficou entre os cinco finalistas do BBB, acaba de renovar contrato com a Globo e comprar uma casa para sua família.

Cheia de contratos publicitários, Bia desbancou o campeão da edição, Davi Brito, que teve o vínculo com a Globo rescindido após se envolver em inúmeras polêmicas.

Em seu perfil no Instagram - com mais de 5 milhões de seguidores - Bia comemorou a novidade. "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista. Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu.

Ex-BBBs parabenizaram a colega pela conquista. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, também ficou feliz pela pupila. "Viva! Você merece, Bia!", comemorou.

"Que lindo, mana. Você merece o melhor dessa terra", escreveu Isabelle. Outros parceiros de confinamento, como Michel, Matteus e Raquele, também comemoraram a conquista de Bia, além de artistas e ex-BBBs de edições antigas, como Eliezer, Gil do Vigor, Tatá Werneck e Belo.