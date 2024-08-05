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Campeã

Anitta vibra com música na coreografia campeã olímpica de Rebeca Andrade

Anitta, 31, está rouca e o motivo foi a conquista da medalha de ouro de Rebeca Andrade na prova de solo da ginástica artística nas Olimpíadas 2024.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 19:50

Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix
Anitta ainda ressaltou o feito de Rebeca Andrade, 25, ter se tornado a maior medalhista brasileira da história Crédito: Twitter/@NetflixBrasil
Anitta, 31, está rouca e o motivo foi a conquista da medalha de ouro de Rebeca Andrade na prova de solo da ginástica artística nas Olimpíadas 2024. A empolgação da cantora tem a ver também com o uso de sua música "Movimento da Sanfoninha" na coreografia campeã.
"Rebeca, você é o orgulho do nosso país! Estou rouca de tanto gritar! Estou aqui segundos depois de você ser a grande vencedora. Você, que competiu com a minha música esse tempo todo. Eu me achei muito!", exaltou ela em um vídeo.
A intérprete de "Envolver", "Vai Malandra" e "Funk Rave" ainda escreveu um pequeno texto na legenda de uma postagem nas redes. "Essa rainha usou minha música durante toda a competição em sua apresentação solo e me sinto muito emocionada. Obrigada, Rebeca, por nos representar tão lindamente e por usar minha música. Isso significa o mundo para mim".
Anitta ainda ressaltou o feito de Rebeca Andrade, 25, ter se tornado a maior medalhista brasileira da história. "Rainha, obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso país", comentou a cantora.
Ela continuou lembrando a reverência das norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles, prata e bronze respectivamente na prova para a brasileira. "Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta. Você é exemplo de luta e garra. Te amo e apoio agora na vitória e te amo e apoio no futuro, seja ele qual for", finalizou a cantora.

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