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Como foi a parceria de Caçulinha e Faustão, que começou nos anos 70?

Caçulinha passou mais 26 anos fornecendo "música incidental" para o Domingão do Faustão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 10:20

Caçulinha nasceu em São Paulo, em 1938, numa família musical
Caçulinha nasceu em São Paulo, em 1938, numa família musical Crédito: Reprodução/Acervo pessoal
Caçulinha passou mais 26 anos fornecendo "música incidental" para o Domingão do Faustão. A parceria com Fausto Silva começou na Band, migrou para a Globo, enfrentou boatos de briga e virou amizade fora das câmeras.
Os dois se conheciam desde o tempo em que Caçula era músico de bailes no interior de São Paulo, nos anos 1970. Na época, o apresentador era repórter da Jovem Pan e fazia a cobertura desses eventos.
Músico, que morreu nesta segunda-feira (5), participou do Perdidos da Noite (Band). O programa, apresentado por Faustão na década de 1980, era sucesso de audiência e repercussão.
Maestro acompanhou Fausto quando o comunicador migrou para a Globo, em 1989. O multi-instrumentista tocou na banda do programa, em games, vinhetas e jingles de propagandas. As interações, brincadeiras e provocações com o apresentador ao vivo eram constantes.
"As pessoas não esquecem o que eu fiz na TV, marcou de uma maneira muito forte. São quase dez anos, e as pessoas sempre me cumprimentam nas ruas", disse Caçulinha, em entrevista ao Uol, em 2022
Em 2015, Caçulinha se viu sem função tanto na atração como na emissora e deixou a emissora. À época, durante participação no Programa do Gugu (Record), o artista negou os boatos de briga com o amigo.
"Mentira, não teve briga nenhuma. Tem ponto de vista. Você discute. Eu mostrei pra ele alguns pontos de vista e ele falou: 'não Caçula, não me interessa isso aí'. Então são pontos de vista, entendeu?", disse.
Caçulinha e Faustão continuaram amigos após o fim da parceria profissional. "Não tem mágoa. Mágoa por que? Se nós fomos juntos pra TV Globo, deu certo. Frequento a casa dele, todas as pizzas eu vou, almoço uma vez por mês [com ele]. Ele seguiu a vida dele e eu sigo a minha."
Após encerrar a parceria com Faustão, Caçulinha passou a trabalhar na TV Gazeta. Ele assumiu o piano no programa apresentado por Ronnie Von em 2015. O artista deixou a atração em março de 2019 e não voltou a trabalhar na TV.

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