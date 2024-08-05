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Luto

Caçulinha, músico do Domingão, morre aos 86 anos

Caçulinha estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há dez dias após sofrer um infarto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 06:38

Caçulinha nasceu em São Paulo, em 1938, numa família musical
Caçulinha nasceu em São Paulo, em 1938, numa família musical Crédito: Reprodução/Acervo pessoal
Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (5). O músico de 86 anos estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há dez dias após sofrer um infarto.
'É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado , nos deixou nesta segunda-feira (5), aos 86 anos, durante a madrugada', informa o comunicado publicado no perfil oficial de Caçulinha.
'Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte.'
'A despedida será na Capela do Cemitério São Paulo, às 11hs, sepultamento às 16hs no mesmo local', continua o comunicado.

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