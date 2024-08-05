Caçulinha, músico do Domingão, morre aos 86 anos

Caçulinha nasceu em São Paulo, em 1938, numa família musical Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (5). O músico de 86 anos estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há dez dias após sofrer um infarto.

'É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado , nos deixou nesta segunda-feira (5), aos 86 anos, durante a madrugada', informa o comunicado publicado no perfil oficial de Caçulinha.

'Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte.'